Studenti e aspiranti imprenditori si sfidano per il Trofeo EYE | alla ricerca dell’idea migliore

Firenze, 29 aprile 2025 – Domattina sarà sfida tra aspiranti imprenditori fiorentini per vincere il Trofeo EYE e aprire la strada verso la creazione di una vera start up: va in scena l'atto finale dell'edizione numero 14 di EYE Ethics & Young Entrepreneurs, il percorso di innovazione imprenditoriale etica che sta coinvolgendo gli Studenti della Città Metropolitana di Firenze, progetto promosso da Artes Lab e Confindustria Toscana Centro e Costa con il contributo di Fondazione CR Firenze. Domani nell'Auditorium dell'Innovation Center (Lungarno Soderini 21) i team composti da Studenti degli istituti superiori Elsa Morante-Ginori Conti di Firenze, Liceo Classico Santa Maria degli Angeli di Firenze, del Russell Newton di Scandicci e del Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo presenteranno le loro idee di impresa a una giuria di esperti.

