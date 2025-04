Studentessa spagnola violentata in via Roma | arrestato un ventenne

Studentessa universitaria spagnola di 22 anni, in città per l'Erasmus, ha denunciato di essere stata violentata in via Roma vicino alla stazione centrale. La giovane ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno arrestato un un 20enne tunisino, con. 🔗 Palermotoday.it - Studentessa spagnola violentata in via Roma: arrestato un ventenne Ancora violenza nella notte a Palermo. Unauniversitariadi 22 anni, in città per l'Erasmus, ha denunciato di essere statain viavicino alla stazione centrale. La giovane ha sporto denuncia ai carabinieri, che hannoun un 20enne tunisino, con. 🔗 Palermotoday.it

