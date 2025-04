STRISCIA LODA DE MARTINO ATTACCA AFFARI TUOI E TIRA IN BALLO L’AGENTE GUARDA CASO…

STRISCIA la Notizia e il suo patron Antonio Ricci non ci stanno alle accuse e ribattono a chi scrive che ATTACCAno AFFARI TUOI per andare contro Stefano De MARTINO.In un comunicato ufficiale di STRISCIA, si sottolinea: “A chi sostiene che l’intento dei servizi su AFFARI TUOI sia quello di ATTACCAre l’attuale gestione De MARTINO (per STRISCIA bravo e simpatico), il tg satirico risponde ricordando che si occupa di queste stranezze fin dalla prima edizione del programma dei pacchi“.“Un esempio emblematico proprio di quella stagione (20032004), riproposto nella puntata in onda oggi, è il caso della concorrente, tale Vincenzina, di cui il tg satirico aveva notato una grande esultanza prima ancora di sapere di essere stata scelta per partecipare alla puntata e senza aver nemmeno mai toccato il bottone per prenotarsi. 🔗 Bubinoblog - STRISCIA LODA DE MARTINO, ATTACCA AFFARI TUOI E TIRA IN BALLO L’AGENTE (“GUARDA CASO…”) la Notizia e il suo patron Antonio Ricci non ci stanno alle accuse e ribattono a chi scrive chenoper andare contro Stefano De.In un comunicato ufficiale di, si sottolinea: “A chi sostiene che l’intento dei servizi susia quello dire l’attuale gestione De(perbravo e simpatico), il tg satirico risponde ricordando che si occupa di queste stranezze fin dalla prima edizione del programma dei pacchi“.“Un esempio emblematico proprio di quella stagione (20032004), riproposto nella puntata in onda oggi, è il caso della concorrente, tale Vincenzina, di cui il tg satirico aveva notato una grande esultanza prima ancora di sapere di essere stata scelta per partecipare alla puntata e senza aver nemmeno mai toccato il bottone per prenotarsi. 🔗 Bubinoblog

Altre fonti ne stanno dando notizia

STRISCIA, CAOS AL MERCATO CONTRO DE MARTINO: “DEVI ESSERE ONESTO, CI METTI LA FACCIA” - «Non esiste il caso, perché è tutto programmato», «Non è fortuna se c’è un budget da rispettare», «I pacchi rossi ci sono sempre. Chissà com’è…»: sono solo alcune opinioni della gente sulle stranezze di Affari Tuoi. Stranezze su cui Striscia la notizia da giorni punta i riflettori, sottolinea un comunicato del tg satirico di Canale 5. Proprio per la già dimostrata necessità di rientrare in un budget, il tg satirico di Antonio Ricci ha svelato che nel programma dei pacchi di Raiuno sono determinanti le informazioni acquisite dagli autori in sede di colloquio e utilizzate per far arrivare i ... 🔗bubinoblog

CANALE 5: AMADEUS SFIDA DE MARTINO CON UN GAME E STRISCIA SI AVVIA ALLA PENSIONE? - La notizia è clamorosa. Secondo una indiscrezione molto autorevole Mediaset valuta sempre più seriamente di mettere in pausa Striscia la Notizia e lanciare un nuovo game show in access contro Affari Tuoi. Al timone, udite udite, potrebbe esserci Amadeus in caso di una uscita altrettanto clamorosa da Discovery. Del resto dal 22 marzo ogni sabato sera sarà giudice di Amici, uno dei programmi simbolo di Canale 5. 🔗bubinoblog

STRISCIA VS AFFARI TUOI: “CON DE MARTINO VINCITE PILOTATE CONTRO LA CONCORRENZA” - Nuovo capitolo delle inchieste di Striscia la Notizia su Affari Tuoi, lo storico game show di Rai1 attualmente condotto da Stefano De Martino. La nota ufficiale del tg satirico di Canale 5. Assodato che ad Affari Tuoi esiste un budget da rispettare e che il gioco non sia affidato affatto alla fortuna, ma a una strategia matematica finalizzata a rispettare questo budget, questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20. 🔗bubinoblog

Cosa riportano altre fonti

Affari tuoi, la concorrente loda il «lato b» di Stefano De Martino: la battuta lo imbarazza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Affari Tuoi, nuovi sospetti sui riflessi: Striscia la Notizia riapre il caso dei "pacchi trasparenti" - Striscia la Notizia torna all’attacco su Affari Tuoi: nuovi sospetti sul meccanismo del gioco televisivo condotto da Stefano De Martino. Lunedì 28 maggio, il tg satirico di Antonio ... 🔗msn.com

Striscia la notizia, lo strano appello «onestà» per Stefano de Martino: come reagirà? - Ma cosa è successo nell’ultima puntata di Striscia? Qual è lo strano appello mandato a De Martino? Scoprilo anche tu nel nostro nuovo video! Photo Credits: per gentile concessione dell ... 🔗ilmattino.it

Striscia, strano appello ‘onestà’ a De Martino: come reagirà Stefano - E funziona anche su di me. Anche se io lo guardo più per Stefano De Martino”, ha dichiarato una donna ai microfoni di Striscia. Poi l‘appello al conduttore campano: “Devi essere anche tu ... 🔗msn.com