Strage di Monreale la madre di una delle tre vittime | Impazzisco per il dolore ora giustizia

Tgcom24.mediaset.it - Strage di Monreale, la madre di una delle tre vittime: "Impazzisco per il dolore, ora giustizia" "Uno era figlio mio, l'altro di mia sorella, ma sono cresciuti assieme, si sono sempre aiutati a vicenda. Hanno sempre condiviso tutto. Fino alla fine", così Giusi, mamma di Andrea Miceli, ucciso a 26 anni 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Strage di Monreale, fermato un 19enne per la sparatoria in cui sono stati uccisi tre giovani - Strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Sono i reati contestati a Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato perché sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo durante una rissa scoppiata a Monreale sabato notte. Nella sparatoria sono rimasti feriti anche un 16enne e un 33enne che, secondo quanto accertato, non avrebbero preso parte alla rissa, ma sarebbero passati per caso sul luogo della sparatoria. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monreale, la madre del 19enne indagato per strage: “Siamo distrutti, mi dispiace” - Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la lite sarebbe nata a seguito di un commento delle giovani vittime. "Andate piano, qui è pieno di gente", avrebbero detto ai giovani dello Zen arrivati a bordo dei motorini. Tanto sarebbe bastato a dare inizio ad una rissa violentissima, anche con l'uso di arma da fuoco L'articolo Monreale, la madre del 19enne indagato per strage: “Siamo distrutti, mi dispiace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Sparatoria a Monreale, tre morti e due feriti. Fermato un 19enne, è accusato di strage - AGI - I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno fermato il presunto autore della strage della notte scorsa a Monreale (Palermo). Si tratta di un giovane di 19 anni. Sarebbe lui l'autore della sparatoria nel centro del paese a 5 chilometri da Palermo, costata la vita a tre giovani monrealesi - Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, entrambi di 26 - e in cui sono stati feriti anche altri due ragazzi. 🔗agi.it

Sparatoria di Monreale, la madre del ragazzo fermato: “Siamo distrutti” - PALERMO – “Mi dispiace per mio figlio, per le persone uccise, per tutto quello che è successo”. Lo dice in lacrime la madre di Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo fermato per l ... 🔗dire.it

Strage Monreale, la mamma del killer: «Mi dispiace per i ragazzi uccisi e per mio figlio, anche lui è un gran lavoratore» - «Mi dispiace per mio figlio, per le persone uccise, per tutto quello che è successo. Al momento non sappiamo nulla. Siamo distrutti». 🔗msn.com

La rissa con 3 morti a Monreale, caccia ai 4 complici di Calvaruso: raffica di perquisizioni nelle abitazioni dello Zen - Migliorano le condizioni di salute dei due giovani rimasti feriti nella sparatoria di sabato notte che ha provocato tre morti. Nicolò Cangemi di 33 anni e un ragazzo di 16 sono ancora ricoverati in os ... 🔗palermotoday.it