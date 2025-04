Strage di Monreale 4 i complici di Salvatore Calvaruso | Ho sparato per difendermi Ma i video lo smentiscono

Salvatore Calvaruso aveva almeno quattro complici. E uno di loro ha sparato a Monreale. Vengono tutti dallo Zen e da altri quartieri difficili di Palermo. I carabinieri li stanno cercando. Trovarli potrebbe essere questione di ore. Grazie alle testimonianze e ai video delle telecamere di una banca e di altri esercizi commerciali. Che hanno ripreso le immagini degli omicidi di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo. «Ho fatto un macello», ha detto il 19enne dopo la sparatoria a un amico. Domenica 27 aprile ha confessato davanti ai carabinieri. Poi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero.Il fermo«Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’indagato appaiono pienamente riscontrate dal contenuto dei filmati di videosorveglianza, acquisiti dagli esercizi commerciali nella zona attigua a quella in cui si sono verificati i fatti», scrive la Procura nel fermo. 🔗 aveva almeno quattro. E uno di loro ha. Vengono tutti dallo Zen e da altri quartieri difficili di Palermo. I carabinieri li stanno cercando. Trovarli potrebbe essere questione di ore. Grazie alle testimonianze e aidelle telecamere di una banca e di altri esercizi commerciali. Che hanno ripreso le immagini degli omicidi di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo. «Ho fatto un macello», ha detto il 19enne dopo laria a un amico. Domenica 27 aprile ha confessato davanti ai carabinieri. Poi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero.Il fermo«Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’indagato appaiono pienamente riscontrate dal contenuto dei filmati disorveglianza, acquisiti dagli esercizi commerciali nella zona attigua a quella in cui si sono verificati i fatti», scrive la Procura nel fermo. 🔗 Open.online

