Strage a Monreale Calvaruso ammette di aver sparato | Chiedo perdono

Calvaruso, 19enne dello Zen di Palermo, ha ammesso tra le lacrime di essere l’autore della sparatoria avvenuta sabato sera a Monreale, nella quale hanno perso la vita Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, tutti tra i 23 e i 25 anni.Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Corrado Sinatra, è stata un’udienza drammatica, interrotta più volte per la commozione del ragazzo. Calvaruso, ex pugile, avrebbe detto di essere pentito e di aver voluto solo trascorrere una serata tranquilla dopo una settimana di lavoro. La sera della tragedia si trovava in compagnia di un amico, che però non è stato ancora identificato.Nel suo racconto, ha spiegato di essere stato aggredito con caschi e bottiglie dopo essere stato accusato di guida spericolata. 🔗 Thesocialpost.it - Strage a Monreale, Calvaruso ammette di aver sparato: “Chiedo perdono” Ha scelto di non rispondere alle domande del Gip Ivana Vassallo, ma ha reso dichiarazioni spontanee in aula. Salvatore, 19enne dello Zen di Palermo, ha ammesso tra le lacrime di essere l’autore dellaria avvenuta sabato sera a, nella quale hanno perso la vita Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, tutti tra i 23 e i 25 anni.Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Corrado Sinatra, è stata un’udienza drammatica, interrotta più volte per la commozione del ragazzo., ex pugile, avrebbe detto di essere pentito e divoluto solo trascorrere una serata tranquilla dopo una settimana di lavoro. La sera della tragedia si trovava in compagnia di un amico, che però non è stato ancora identificato.Nel suo racconto, ha spiegato di essere stato aggredito con caschi e bottiglie dopo essere stato accusato di guida spericolata. 🔗 Thesocialpost.it

