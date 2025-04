Storica doppietta Coppa Italia e promozione in A1 la Consolini Volley premiata in Regione

Consolini Volley di San Giovanni in Marignano, nel riminese, nella stagione 202425 hanno conquistato prima la Coppa Italia di A2, nella finale svolta a Bologna davanti a 10 mila spettatori, e poi hanno raggiunto il. 🔗 Riminitoday.it - Storica "doppietta" Coppa Italia e promozione in A1, la Consolini Volley premiata in Regione Un anno straordinario per la pallavolo dell’Emilia-Romagna. Le ragazze delladi San Giovanni in Marignano, nel riminese, nella stagione 202425 hanno conquistato prima ladi A2, nella finale svolta a Bologna davanti a 10 mila spettatori, e poi hanno raggiunto il. 🔗 Riminitoday.it

Rivoluzione Coppa Italia, Milan-Inter diventa storica: nessuno se lo sarebbe mai aspettato - Svolta clamorosa per il calcio italiano: la rivoluzione partirà dall’attesissimo derby di Milano in Coppa Italia, ecco cosa succederà in Milan-Inter. Un derby è sempre un derby. Milan-Inter, da sempre, significa passione, tensione, battaglia. Ma questa semifinale di Coppa Italia sarà ancora più speciale. Non solo perché vale un posto in finale, ma perché potrebbe cambiare il calcio che conosciamo. 🔗rompipallone.it

Coppa Italia Serie C, la sfida al Trapani separa il Rimini da una prima storica finale - Terzo impegno casalingo consecutivo per il Rimini, che martedì alle 20:30 si gioca col Trapani la qualificazione alla finale di Coppa Italia Serie C. Dopo cinque pareggi consecutivi, sabato scorso i romagnoli hanno ritrovato la vittoria battendo 2-0 l'Ascoli. La semifinale d'andata è finita senza... 🔗riminitoday.it

Juve Empoli Coppa Italia: impresa storica del club toscano e l’admin impazzisce sui social. FOTO virali - di Redazione JuventusNews24Juve Empoli: l’admin impazzisce sui social. FOTO virali dei festeggiamenti del club toscano. I bianconeri dicono addio anche alla Coppa Italia Impazzisce l’admin dell’Empoli dopo la storica impresa dello Stadium. La squadra toscana vola per la prima volta nella sua storia in semifinale di Coppa Italia. Dopo la vittoria ai rigori contro la Juventus, il club toscano ha pubblicato una serie di tweet già diventati virali. 🔗juventusnews24.com

Lazio, 27 anni fa la vittoria nella finale di Coppa Italia con il Milan: il ricordo - Attraverso una nota ufficiale la società ha voluto celebrare la vittoria nella finale di Coppa Italia contro il Milan nel giorno del suo 27° anniversario (era il 29 aprile 1998). Un successo storico, ... 🔗cittaceleste.it

Bologna, il traguardo storico ad un passo: finale di Coppa Italia e quarto posto, e a Roma si attende l’invasione rossoblù - Bologna, questa sera contro l’Empoli per l’impresa storica: tornare in finale di Coppa Italia dopo 51 anni; intanto in campionato… Il Bologna è a un passo da un traguardo storico: la finale di Coppa I ... 🔗informazione.it

Siena-Ostiamare: storia dei precedenti tra Coppa Italia e Serie D - Ripercorriamo i cinque incontri tra Siena e Ostiamare, dalla Coppa Italia 1990/91 alle sfide in Serie D con Gilardino. 🔗msn.com