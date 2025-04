Stop Mediaset si ferma seguitissima serie tv | il motivo

serie tv molto seguita su Mediaset viene messa in discussione, il motivo è molto semplice: tuttavia, i fans sono molto delusi da questa decisione Mediaset nel suo palinsesto ha tanti programmi che appassionano milioni di persone. Però in questo periodo ci sono tante feste che inevitabilmente hanno condizionato la guida tv. Come quelle di . L'articolo Stop Mediaset, si ferma seguitissima serie tv: il motivo Temporeale Quotidiano. 🔗 Temporeale.info - Stop Mediaset, si ferma seguitissima serie tv: il motivo Unatv molto seguita suviene messa in discussione, ilè molto semplice: tuttavia, i fans sono molto delusi da questa decisionenel suo palinsesto ha tanti programmi che appassionano milioni di persone. Però in questo periodo ci sono tante feste che inevitabilmente hanno condizionato la guida tv. Come quelle di . L'articolo, sitv: ilTemporeale Quotidiano. 🔗 Temporeale.info

Su questo argomento da altre fonti

Cagliari, si ferma Gaetano! Brutto stop per il trequartista rossoblù. Le ultime sulle sue condizioni - Cagliari, si ferma Gianluca Gaetano! Brutto stop per il trequartista rossoblù. Le ultime sulle sue condizioni Non arrivano buone notizie dal report della seduta odierna del CRAI Sport Center di Assemini: l’ex giocatore del Napoli, Gianluca Gaetano, è stato vittima di un infortunio che lo mette ora in dubbio per la partita del Gewiss Stadium contro […] 🔗calcionews24.com

Atalanta, si ferma Posch. C’è lesione, almeno un mese di stop - Altro stop in casa Atalanta. Stefan Posch rimarrà fermo ai box per almeno un mese: l’austriaco ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Il difensore ha sentito un fastidio verso la fine della seduta di allenamento di mercoledì 5 marzo e ha terminato la sessione in anticipo: nella mattina di giovedì 6 marzo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha confermato l’infortunio. 🔗bergamonews.it

Infortunio Inter, si ferma un big: rischia 2 mesi di stop - Si complica per l’Inter la rincorsa verso lo Scudetto a causa dell’infortunio di un big: il calciatore si è infortunato nell’ultima gara dei nerazzurri e stando ai primi report medici potrebbe restare fuori dai terreni di gioco anche per 2 mesi. La stagione dell’Inter, nonostante qualche critica di troppo, è ad oggi ultra-positiva. Non si può umiliare un campionato tutti gli anni (anzi, basta vedere la parabola del Napoli dell’anno scorso per capire come sia molto difficile), ma i nerazzurri sono ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi stagionali. 🔗calciomercato.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stop Mediaset, si ferma seguitissima serie tv: il motivo; Stop assurdo, Mediaset ferma una seguitissima soap: telespettatori furiosi; Palinsesto Natale Mediaset, cosa va in onda (e cosa no): stop a Uomini e Donne, Endless Love, Amici e Verissim; Natale Mediaset, stop a Uomini e Donne, Endless Love, Amici e Verissimo: cosa va in onda (e cosa no). 🔗Cosa riportano altre fonti

Uomini e Donne si ferma: doppio stop, brutte notizie per i telespettatori - Cambio di programmazione in arrivo in casa Mediaset: le puntate di Uomini e Donne saranno cancellate, ecco quando. 🔗pourfemme.it

“Mediaset ha deciso” Stop a Uomini e Donne, il programma si ferma: il motivo - Ad aprile, Uomini e Donne non andrà in onda il 21 e il 25, modificando temporaneamente la programmazione di Canale 5 e creando attesa per le nuove puntate ... 🔗bigodino.it

Cambio programmazione Mediaset maggio: stop Uomini e donne e Amici 24, torna Caduta Libera - L'appuntamento con Uomini e donne saluterà gli spettatori il prossimo venerdì 30 maggio con l'ultima puntata di messa nell'onda di questa fortunata stagione, seguita da una media di circa due milioni ... 🔗it.blastingnews.com