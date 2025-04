Stop Buongiorno cresce l’ansia per gli esami | cosa filtra sul rientro in campo

Buongiorno si è fermato per infortunio nel corso di Napoli-Torino, cresce l’ansia per gli esami strumentali: cosa filtra sul ritorno in campo Sale la tensione intorno alle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno, che ha chiuso prima del tempo la sua partita contro il Torino domenica scorsa. Il difensore ha sentito dolore ai soliti flessori ed è uscito immediatamente dal campo dopo un allungo che potrebbe essergli costato caro. Una stagione maledetta quella per il centrale partenopeo, che ha saltato ben 10 partite per infortunio.L’ultimo, nel mese di aprile, proprio per un problema agli adduttori. Una ricaduta, insomma, che rischia di metterlo fuori gioco per ancora più tempo. Il centrale ha saltato 3 gare per lo stesso infortunio in questo mese e il rischio che possa ripetersi lo stesso è elevato. 🔗 Spazionapoli.it - Stop Buongiorno, cresce l’ansia per gli esami: cosa filtra sul rientro in campo Alessandrosi è fermato per infortunio nel corso di Napoli-Torino,per glistrumentali:sul ritorno inSale la tensione intorno alle condizioni fisiche di Alessandro, che ha chiuso prima del tempo la sua partita contro il Torino domenica scorsa. Il difensore ha sentito dolore ai soliti flessori ed è uscito immediatamente daldopo un allungo che potrebbe essergli costato caro. Una stagione maledetta quella per il centrale partenopeo, che ha saltato ben 10 partite per infortunio.L’ultimo, nel mese di aprile, proprio per un problema agli adduttori. Una ricaduta, insomma, che rischia di metterlo fuori gioco per ancora più tempo. Il centrale ha saltato 3 gare per lo stesso infortunio in questo mese e il rischio che possa ripetersi lo stesso è elevato. 🔗 Spazionapoli.it

