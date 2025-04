Stop alle discoteche in spiaggia

Cervia (Ravenna), 29 aprile 2025 - "Non è ancora terminano il lungo periodo dei ponti, ma siamo in grado di affermare, senza ombra di dubbio, che, se l'intento dell'Amministrazione era eliminare le discoteche in spiaggia, purtroppo, l'obiettivo è fallito".Ad affermarlo sono Confcommercio Ascom Cervia e Confesercenti Cervia che hanno assunto una posizione attendista al fine di valutare 'sul campo' gli impatti della nuova ordinanza sullo svolgimento delle feste in spiaggia e gli intrattenimenti del centro. "Questo tipo di attività, che vengono definite impropriamente 'eventi' - continuano le associazioni di categoria -, hanno generato nuovamente situazioni che non sono compatibili con una località che si definisce a misura di famiglie e città dello sport e della salute. Non ci assumiamo alcuna responsabilità sull'evoluzione di questa che consideriamo una deriva del divertimento.

