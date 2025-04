Stipendi sempre più bassi crollano i salari reali in Italia | quanto è scesa davvero la busta paga

salari Italiani sono crollati. Gli Stipendi dei lavoratori del nostro Paese sono ancora otto punti percentuali inferiori, in termini reali, rispetto a gennaio del 2021. In pratica, l’inflazione registrata tra pandemia e crisi ucraina è stata molto più alta della crescita degli importi in busta paga.L’Istat certifica come l’aumento dei prezzi abbia polverizzato il potere d’acquisto degli Italiani e le retribuzioni, in termini reali, sono state a marzo “ancora inferiori di circa l’8% rispetto a quelle di gennaio 2021”.Non a caso sul tema è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sostenendo che proprio quella degli Stipendi è la “grande questione per l’Italia” e denunciando che “tante famiglie non reggono il costo della vita”.quanto sono scesi davvero gli StipendiNegli ultimi mesi si è più volte parlato di un recupero dei salari reali, ma in realtà questo fenomeno si è registrato principalmente grazie al calo dell’inflazione. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Stipendi sempre più bassi, crollano i salari reali in Italia: quanto è scesa davvero la busta paga ni sono crollati. Glidei lavoratori del nostro Paese sono ancora otto punti percentuali inferiori, in termini, rispetto a gennaio del 2021. In pratica, l’inflazione registrata tra pandemia e crisi ucraina è stata molto più alta della crescita degli importi in.L’Istat certifica come l’aumento dei prezzi abbia polverizzato il potere d’acquisto deglini e le retribuzioni, in termini, sono state a marzo “ancora inferiori di circa l’8% rispetto a quelle di gennaio 2021”.Non a caso sul tema è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sostenendo che proprio quella degliè la “grande questione per l’” e denunciando che “tante famiglie non reggono il costo della vita”.sono scesigliNegli ultimi mesi si è più volte parlato di un recupero dei, ma in realtà questo fenomeno si è registrato principalmente grazie al calo dell’inflazione. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Stipendi e Pensioni statali marzo 2025: più bassi per l’addizionale comunale Irpef [Tabella aliquote] - A partire da marzo 2025, molti lavoratori noteranno una riduzione delle somme dei oro stipendi. Questo sarà dovuto all’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale per l’anno in corso, che si aggiunge al saldo dell’anno precedente già presente nei mesi precedenti. I motivi della riduzione degli stipendi di marzo L’addizionale comunale è un’imposta locale che i Comuni applicano […] The post Stipendi e Pensioni statali marzo 2025: più bassi per l’addizionale comunale Irpef [Tabella aliquote] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Stipendi più bassi a marzo, come cambia la busta paga (anche per i pensionati) e perché: il nodo addizionali e Irpef - L?Agenzia delle Entrate ha spiegato più volte come vengono applicate le addizionali comunali e regionali, che si sommano all?Irpef, confermando che a marzo riprenderà la... 🔗ilmessaggero.it

L’Italia ha gli stipendi reali più bassi di tutti i grandi Paesi Ue: la classifica - I dati Eurostat - aggiornati al 2023 - mostrano che in Italia gli stipendi reali sono più bassi rispetto a tutti gli altri grandi Paesi dell'Ue: Spagna, Germania, Francia e anche diversi altri Stati ci superano. Il dato tiene conto anche del costo della vita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stipendi sempre più bassi, crollano i salari reali in Italia: quanto è scesa davvero la busta paga; Poveri italiani, salari sempre più giù; Si lavora di più e si guadagna meno, crollo stipendi dell’8%; L'Italia ha i salari più bassi tra i Paesi del G20. 🔗Ne parlano su altre fonti