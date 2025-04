Stipendi reali più bassi del 2021 Mattarella lancia l' allarme | Le famiglie non reggono il costo della vita

della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Latina l'azienda Bsp Pharmaceuticals. 🔗 Today.it - Stipendi reali più bassi del 2021, Mattarella lancia l'allarme: "Le famiglie non reggono il costo della vita" Oggi i lavoratori italiani guadagnano in media l'8 per cento in meno rispetto a quattro anni fa. Lo certifica l'Istat, che ha pubblicato i dati sulle retribuzioni di marzo 2025 proprio mentre il presidenteRepubblica, Sergio, visitando a Latina l'azienda Bsp Pharmaceuticals. 🔗 Today.it

Su questo argomento da altre fonti

L’Italia ha gli stipendi reali più bassi di tutti i grandi Paesi Ue: la classifica - I dati Eurostat - aggiornati al 2023 - mostrano che in Italia gli stipendi reali sono più bassi rispetto a tutti gli altri grandi Paesi dell'Ue: Spagna, Germania, Francia e anche diversi altri Stati ci superano. Il dato tiene conto anche del costo della vita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Stipendi e Pensioni statali marzo 2025: più bassi per l’addizionale comunale Irpef [Tabella aliquote] - A partire da marzo 2025, molti lavoratori noteranno una riduzione delle somme dei oro stipendi. Questo sarà dovuto all’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale per l’anno in corso, che si aggiunge al saldo dell’anno precedente già presente nei mesi precedenti. I motivi della riduzione degli stipendi di marzo L’addizionale comunale è un’imposta locale che i Comuni applicano […] The post Stipendi e Pensioni statali marzo 2025: più bassi per l’addizionale comunale Irpef [Tabella aliquote] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Stipendi più bassi a marzo, come cambia la busta paga (anche per i pensionati) e perché: il nodo addizionali e Irpef - L?Agenzia delle Entrate ha spiegato più volte come vengono applicate le addizionali comunali e regionali, che si sommano all?Irpef, confermando che a marzo riprenderà la... 🔗ilmessaggero.it

Approfondimenti da altre fonti

Stipendi reali più bassi del 2021, Mattarella lancia l'allarme: Le famiglie non reggono il costo della vita; Non è vero che l’Italia ha gli stipendi più bassi d’Europa; Italia: stipendi tra i più bassi d'Europa. Schiavitù moderna? | Controcampo; I salari italiani tra i più bassi d'Europa. Ma c'è ben poco da essere ottimisti. 🔗Cosa riportano altre fonti