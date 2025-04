Stipendi italiani più bassi dell’8% rispetto a 4 anni fa Penalizzati soprattutto servizi e pubblica amministrazione

rispetto a 4 anni fa. Come rileva l’Istatm le retribuzioni contrattuali reali (ovvero tenendo conto della perdita del potere di acquisto legata all’inflazione, ndr) di marzo 2025 sono ancora inferiori rispetto a quelle di gennaio 2021. Perdite inferiori alla media si osservano in agricoltura e nell’industria, mentre situazioni più sfavorevoli si registrano nei settori dei servizi privati e della pubblica amministrazione“.Non è stato sufficiente il recupero dello scorso marzo quando le retribuzioni sono cresciute in media del 4%, con incrementi più marcati nel comparto alimentare (+7,8%), nel metalmeccanico (+6,3%) e nel commercio (+6,1%). L’incremento è invece nullo (quindi in calo in termini reali, ndr) per farmacie private, telecomunicazioni, regioni e autonomie locali e servizio sanitario nazionale. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Stipendi italiani più bassi dell’8% rispetto a 4 anni fa. Penalizzati soprattutto servizi e pubblica amministrazione Un lavoratore italiano guadagna in media l’8% in menoa 4fa. Come rileva l’Istatm le retribuzioni contrattuali reali (ovvero tenendo conto della perdita del potere di acquisto legata all’inflazione, ndr) di marzo 2025 sono ancora inferioria quelle di gennaio 2021. Perdite inferiori alla media si osservano in agricoltura e nell’industria, mentre situazioni più sfavorevoli si registrano nei settori deiprivati e della“.Non è stato sufficiente il recupero dello scorso marzo quando le retribuzioni sono cresciute in media del 4%, con incrementi più marcati nel comparto alimentare (+7,8%), nel metalmeccanico (+6,3%) e nel commercio (+6,1%). L’incremento è invece nullo (quindi in calo in termini reali, ndr) per farmacie private, telecomunicazioni, regioni e autonomie locali eo sanitario nazionale. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Stipendi italiani: i più bassi tra i Paesi del G20. E da noi sono ancora peggio - Se in Italia ci sono i salari più bassi di tutti i paesi che fanno parte del G20, come ha certificato il rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in provincia di Pesaro e Urbino, la media delle retribuzioni percepite dai lavoratori lo scorso anno, è addirittura più bassa della media nazionale. Stando al rapporto ‘Lavoratori dipendenti privati e retribuzioni’ pubblicato dall’Ires Cgil Marche sulla base dei dati Inps, nel 2023 la retribuzione media lorda annua percepita nella provincia di Pesaro Urbino è stata pari a 21. 🔗ilrestodelcarlino.it

Emergenza stipendi, Istat: più di un occupato su 10 a rischio povertà. Il 23% degli italiani in difficoltà - Il buon andamento dell’occupazione che il governo Meloni continua a rivendicare ha un lato oscuro: molti di quei posti prevedono retribuzioni così basse che i lavoratori arrivano a stento a fine mese. Non è una novità, come hanno confermato pochi giorni fa i dati diffusi pochi giorni fa dall’Organizzazione mondiale del lavoro, stando ai quali i salari reali in Italia sono calati più che in qualsiasi altro Paese del G20. 🔗ilfattoquotidiano.it

Stipendi e Pensioni statali marzo 2025: più bassi per l’addizionale comunale Irpef [Tabella aliquote] - A partire da marzo 2025, molti lavoratori noteranno una riduzione delle somme dei oro stipendi. Questo sarà dovuto all’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale per l’anno in corso, che si aggiunge al saldo dell’anno precedente già presente nei mesi precedenti. I motivi della riduzione degli stipendi di marzo L’addizionale comunale è un’imposta locale che i Comuni applicano […] The post Stipendi e Pensioni statali marzo 2025: più bassi per l’addizionale comunale Irpef [Tabella aliquote] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non è vero che l’Italia ha gli stipendi più bassi d’Europa; Stipendi bassi, sempre più lavoratori a rischio povertà. Eurostat: in Italia peggio che in Spagna; Italia: stipendi tra i più bassi d'Europa. Schiavitù moderna? | Controcampo; Calabria: gli stipendi più bassi d'Italia, nel privato si guadagna la metà rispetto alla Lombardia. 🔗Approfondimenti da altre fonti