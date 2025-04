Steven Basalari sbarca a Bari | Con mollica o senza invade la Puglia

Steven Basalari continua. L'imprenditore bresciano, numero uno nel mondo delle discoteche, apre anche a Bari il brand "Con mollica o senza" insieme a Donato Caprio. Un duo che funziona dopo Napoli (dov'è nato), Milano e Roma. Un successo unico che sbarca anche nella città levantina: arrivano i panini per gli "smollicati" e non solo. Basalari, influencer di primo livello, ha una grande visione imprenditoriale. Nulla nella sua vita viene lasciato al caso ed insegue un successo dopo l'altro: prima il mondo della discoteca con il Number One, fondato da suo padre Mario (scomparso pochi anni fa), un vero punto di riferimento nel jet set degli anni Ottanta e Novanta. Steven, da lui, ha ereditato la visione dell'industria. Poi sono arrivati i social e la popolarità con la grande interazione da parte dei suoi followers (milioni). 🔗 Liberoquotidiano.it - Steven Basalari sbarca a Bari: "Con mollica o senza" invade la Puglia La favola dicontinua. L'imprenditore bresciano, numero uno nel mondo delle discoteche, apre anche ail brand "Con" insieme a Donato Caprio. Un duo che funziona dopo Napoli (dov'è nato), Milano e Roma. Un successo unico cheanche nella città levantina: arrivano i panini per gli "sti" e non solo., influencer di primo livello, ha una grande visione imprenditoriale. Nulla nella sua vita viene lasciato al caso ed insegue un successo dopo l'altro: prima il mondo della discoteca con il Number One, fondato da suo padre Mario (scomparso pochi anni fa), un vero punto di riferimento nel jet set degli anni Ottanta e Novanta., da lui, ha ereditato la visione dell'industria. Poi sono arrivati i social e la popolarità con la grande interazione da parte dei suoi followers (milioni). 🔗 Liberoquotidiano.it

