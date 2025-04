Stefano De Martino allo stadio per il Napoli il gesto tenerissimo per il piccolo tifoso VIDEO

Stefano De Martino allo stadio per il Napoli, il gesto tenerissimo per il piccolo tifoso. Nella cornice vibrante dello stadio Diego Armando Maradona, dove ieri sera il Napoli ha battuto il Torino 2-0, un volto noto della TV ha attirato più attenzione di molti calciatori in campo. Tra bandiere azzurre, cori da curva e applausi scroscianti, Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, si è ritagliato un momento tutto suo che ha fatto il giro dei social. Ma non è solo il suo amore per il calcio a far parlare: l’ex ballerino sta vivendo un periodo d’oro, tra il successo televisivo e un affetto del pubblico che cresce a ogni apparizione. (.)Leggi anche: Michelle Hunziker, è amore col famoso imprenditore: lui è l’ex della famosissima attriceLeggi anche: La famosa di Canale 5 a nozze con il compagno di 14 anni più grande: di chi si trattaStefano De Martino e la passione per il NapoliSeduto tra i tifosi, con lo sguardo rapito dalla partita, Stefano De Martino non era lì per farsi notare, ma per godersi la sua squadra del cuore. 🔗 Tvzap.it - Stefano De Martino allo stadio per il Napoli, il gesto tenerissimo per il piccolo tifoso (VIDEO) Personaggi TV.Deper il, ilper il. Nella cornice vibrante delloDiego Armando Maradona, dove ieri sera ilha battuto il Torino 2-0, un volto noto della TV ha attirato più attenzione di molti calciatori in campo. Tra bandiere azzurre, cori da curva e applausi scroscianti,De, conduttore di Affari Tuoi, si è ritagliato un momento tutto suo che ha fatto il giro dei social. Ma non è solo il suo amore per il calcio a far parlare: l’ex ballerino sta vivendo un periodo d’oro, tra il successo televisivo e un affetto del pubblico che cresce a ogni apparizione. (.)Leggi anche: Michelle Hunziker, è amore col famoso imprenditore: lui è l’ex della famosissima attriceLeggi anche: La famosa di Canale 5 a nozze con il compagno di 14 anni più grande: di chi si trattaDee la passione per ilSeduto tra i tifosi, con lo sguardo rapito dalla partita,Denon era lì per farsi notare, ma per godersi la sua squadra del cuore. 🔗 Tvzap.it

STEP, Emma Marrone e Stefano De Martino, tra battute e verità: “Meglio amici che fidanzati” - Emma Marrone e Stefano De Martino tornano insieme sul palco, ma solo per scherzare: tra ironia, frecciatine e vecchi ricordi, l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile emoziona il pubblico. Un finale di stagione ricco di emozioni e momenti indimenticabili quello andato in onda ieri sera su Rai 2, dove si è chiuso il ciclo di Stasera tutto è possibile, lo show comico guidato da Stefano De Martino. 🔗movieplayer.it

Stefano De Martino, l’appuntamento a cui non rinuncia mai: “Ha bisogno di me” - Stefano De Martino non è solo il conduttore più amato del momento, che sta ottenendo un successo stratosferico, è anche un papà attento e amorevole: ecco perché non rinuncia all’appuntamento settimanale con Santiago, nonostante i numerosi impegni di lavoro. Tutti i giovedì, quindi, De Martino torna a Milano per andare a prendere il figlio a scuola. Ciò è possibile grazie alla richiesta avanzata da Stefano stesso alla produzione: il lavoro va a gonfie vele, ma il suo ruolo di padre non deve venire meno. 🔗dilei.it

Stasera tutto è possibile, anticipazioni 25 febbraio: Stefano De Martino riserva gradite sorprese - Oggi martedì 25 febbraio torna Stefano De Martino con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show che sta macinando un successo dopo l’altro, tanto che la puntata finale potrebbe essere trasmessa su Rai1. Ma vediamo intanto le anticipazioni e gli ospiti di Stasera tutto è possibile, così come il tema a cui è dedicata la serata. Stasera tutto è possibile, puntata del 25 febbraio 2025: tema, ospiti e anticipazioni Stefano De Martino è ormai la certezza del panorama televisivo attuale: il 25 febbraio 2025 torna con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy ... 🔗dilei.it

Stefano De Martino cambia vita, il dettaglio non passa inosservato: è andato via! - Il talentuoso conduttore fa una scelta di vita. Il dettaglio rivelatore non è passato inosservato. Ecco dove è andato Stefano De Martino. 🔗diregiovani.it

Stefano De Martino a Miami con Santiago: dolcezza di padre (e spunta una donna misteriosa) - È invece proprio quello che è capitato a una giovane turista italiana, sorpresa nel ritrovarsi “in compagnia” di Stefano De Martino su una spiaggia a Miami. Ha rapidamente afferrato il suo ... 🔗dilei.it