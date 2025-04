Stefano Accorsi video intervista Una figlia | Sul set abbiamo riso tanto per mantenere distanza da emozioni drammatiche della storia

video intervista a Stefano Accorsi, protagonista del film Una figlia nei panni di un padre travolto da un dolore profondo, costretto a rimettere in discussione tutto per salvare sua figliaVi presentiamo la nostra video intervista a Stefano Accorsi, protagonista del film Una figlia nei panni di Pietro, un padre travolto da un dolore profondo, costretto a rimettere in discussione tutto per salvare sua figlia.Una figlia – Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi (foto Francesca Fago)Una figlia: cast e uscitaDiretto da Ivano De Matteo, e interpretato da Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Toni Fornari, Barbara Chiesa, Beatrice Puccilli, Anita Pititto, Gabriela Govorusic, Sasha Mishelle Almeida Canales, Nicolò Bassani, Emma Mancinelli, Samuel Franzese, Loredana Di Martino, Emanuela Fresi, Cecilia Di Giuli, Veruska Rossi, Milena Mancini, Una figlia è nei cinema dal 24 aprile, distribuito da 01 Distribution.

