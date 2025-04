Stati Uniti paura in un camping dell’Illinois | auto falcia e uccide 4 giovani

Stati Uniti, una donna alla guida di una Jeep ha travolto diversi giovani affollati fuori l'edificio di un centro specializzato nel dopo-scuola. L'auto ha ucciso 3 ragazze e ferito altri giovani all'esterno dell'edificio, ha sfondato le mura e dentro il camp ha ucciso la quarta ragazza. La conducente è sospettata di guida in stato di ebbrezzaL'articolo Stati Uniti, paura in un camping dell’Illinois: auto falcia e uccide 4 giovani proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Stati Uniti, paura in un camping dell’Illinois: auto falcia e uccide 4 giovani In Illinois, negli, una donna alla guida di una Jeep ha travolto diversiaffollati fuori l'edificio di un centro specializzato nel dopo-scuola. L'ha ucciso 3 ragazze e ferito altriall'esterno dell'edificio, ha sfondato le mura e dentro il camp ha ucciso la quarta ragazza. La conducente è sospettata di guida in stato di ebbrezzaL'articoloin unproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

