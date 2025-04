Star Wars III - La vendetta dei Sith col senno si poi è stato un film grandioso che ha spianato la strada ad Andor

Star Wars. Con il debutto dei primi tre episodi di Andor 2, la galassia è unita più che mai, nel modo genuinamente celebrativo del Ritorno dello Jedi, piuttosto che in quello fascista imposto dall'Impero in Andor. Questa versione di Star Wars più cupa, più grintosa, meno spavalda e più adulta, che esamina i meccanismi di come l'Alleanza Ribelle sia riuscita a ribaltare la situazione contro il malvagio Impero, è amata dalla (maggior parte) dei fan e da (quasi tutti) i critici televisivi.Dal punto di vista tematico, il rilascio di tre puntate alla settimana fino a coprire 4 momenti diversi del racconto ha senso, ma a posteriori avrebbe potuto avere senso anche il piacere della scoperta per dodici settimane. In termini di risposta positiva da parte della critica e dei fan, è improbabile che si ripeta un successo simile per molto tempo.

Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith, dopo 20 anni la riedizione negli USA è un grande successo - La riedizione in sala di Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith di George Lucas, a 20 anni dall'uscita, si è rivelata soprattutto negli Stati Uniti un successo commerciale notevole. D'altro canto, è sempre stato il capitolo più amato della trilogia prequel... a ragione. Ecco i numeri. 🔗comingsoon.it

Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith compie 20 anni e torna nei cinema - Per festeggiare i 20 anni dal debutto nei cinema di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith il film tornerà sul grande schermo. Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith tornerà nelle sale cinematografiche per festeggiare i 20 anni dal suo debutto sul grande schermo. Negli Stati Uniti l'appuntamento per i fan è stato fissato per il 25 aprile e, per l'occasione, Matt Ferguson ha creato un nuovo poster. 🔗movieplayer.it

Star Wars: Hayden Christensen parla di “ricche storie” per Darth Vader dopo La vendetta dei Sith - Hayden Christensen riesce ad intravedere un grande futuro per Darth Vader. In vista del 20° anniversario di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith – dove l’Anakin Skywalker di Christensen soccombeva al lato oscuro della Forza, risorgendo per la prima volta come il Signore dei Sith Darth Vader – l’attore ha annunciato alla Star Wars Celebration Japan che il Jedi tornerà ancora una volta nella seconda stagione della serie live-action Ahsoka. 🔗nerdpool.it

