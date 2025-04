Star Wars George Lucas ha quasi realizzato una serie su Palpatine e un altro misterioso Sith

quasi preso parte a una serie televisiva incentrata sul suo personaggio Il cattivo principale dell'universo di Star Wars sarebbe dovuto essere il protagonista di uno show tutto suo. Con il ritorno di Star Wars: La vendetta dei Sith nelle sale per il suo 20° anniversario, è emerso un rinnovato interesse per questo capitolo. Uno dei suoi cattivi principali è l'Imperatore Palpatine, interpretato da Ian McDiarmid. Palpatine incombe sullo sfondo nella Trilogia Originale per poi tornare in vita in Star Wars: L'ascesa di Skywalker. A un certo punto, però, il creatore di Star Wars George Lucas voleva sviluppare una serie incentrata proprio su Palpatine, la cui trama avrebbe visto protagonista un altro . 🔗 Movieplayer.it - Star Wars, George Lucas ha quasi realizzato una serie su Palpatine e un altro misterioso Sith L'interprete del malvagio Imperatore ha svelato di averpreso parte a unatelevisiva incentrata sul suo personaggio Il cattivo principale dell'universo disarebbe dovuto essere il protagonista di uno show tutto suo. Con il ritorno di: La vendetta deinelle sale per il suo 20° anniversario, è emerso un rinnovato interesse per questo capitolo. Uno dei suoi cattivi principali è l'Imperatore, interpretato da Ian McDiarmid.incombe sullo sfondo nella Trilogia Originale per poi tornare in vita in: L'ascesa di Skywalker. A un certo punto, però, il creatore divoleva sviluppare unaincentrata proprio su, la cui trama avrebbe visto protagonista un. 🔗 Movieplayer.it

Cosa riportano altre fonti

George Lucas, prima di vendere alla Disney, stava lavorando ad una controversa serie di Star Wars - George Lucas, prima di vendere alla Disney, stava lavorando ad una controversa serie di Star Wars Rick McCallum, produttore di Star Wars di George Lucas, ha recentemente partecipato a un episodio del podcast “Young Indy Chronicles” e ha parlato di quella che sarebbe stata Star Wars: Underworld, un’ambiziosa serie televisiva che è stata uno degli ultimi progetti del franchise a cui Lucas stava lavorando prima di venderlo alla Disney nel 2012 per 4,05 miliardi di dollari. 🔗cinefilos.it

L'Impero colpisce ancora: George Lucas presenterà la proiezione di Star Wars al Classic Film Festival - Il regista e creatore del leggendario franchise fantascientifico introdurrà il film d'apertura della kermesse cinematografica. Sarà Star Wars: L'Impero colpisce ancora, secondo film della prima trilogia della saga di Guerre Stellari, ad aprire ufficialmente la sedicesima edizione del Classic Film Festival il prossimo 24 aprile. A presentare il film sarà proprio George Lucas, come annunciato ufficialmente da Turner Classic Movies (TCM), e l'evento sarà una celebrazione del 45° anniversario del film. 🔗movieplayer.it

Star Wars: Underworld, serie mai realizzata da George Lucas, avrebbe avuto un costo di 40 milioni a episodio - Il produttore Rick McCallum ha parlato in un podcast della serie di Star Wars ideata da George Lucas, intitolata Underworld, ma mai realizzata. George Lucas aveva sviluppato una serie tv che avrebbe dovuto raccontare gli eventi ambientati tra quanto raccontato nei film La vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza. Il produttore Rick McCallum, durante un episodio del podcast Young Indy Chronicles, ha parlato del progetto, che avrebbe dovuto intitolarsi Star Wars: Underworld. 🔗movieplayer.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Star Wars, George Lucas ha quasi realizzato una serie su Palpatine e un altro misterioso Sith; Star Wars: perché Yoda parla al contrario? Lo rivela George Lucas; La magia di Star Wars torna a Pisa con la due giorni 'Star Event'; Star Wars: George Lucas svela finalmente perché Yoda parla in quel modo strano!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Star Wars, George Lucas ha quasi realizzato una serie su Palpatine e un altro misterioso Sith - Il cattivo principale dell'universo di Star Wars sarebbe dovuto essere il protagonista di uno show tutto suo. Con il ritorno di Star Wars: La vendetta dei Sith nelle sale per il suo 20° anniversario, ... 🔗msn.com

Star Wars, perché Yoda parla in quel modo? Ce lo svela George Lucas in persona! - Da decenni ci chiediamo perché il personaggio di Star Wars Yoda parli in quel modo. George Lucas ha appena dato la risposta ... 🔗cinematographe.it

Star Wars: perché Yoda parla al contrario? Lo rivela George Lucas - George Lucas al TCM Classic Film Festival ha spiegato perché Yoda parla al contrario in Star Wars - L'Impero Colpisce Ancora. 🔗msn.com