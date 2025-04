Star Comics presenta SOMNA | l’opera rivoluzionaria di Tula Lotay e Becky Cloonan

SOMNA, opera nata dalla collaborazione inedita tra due autrici di fama internazionale: Tula Lotay, vincitrice dell’Eisner Award per BARNSTORMERS, e Becky Cloonan, pluripremiata per By Chance or Providence e Wonder Woman. Insieme, le due autrici hanno dato vita a una storia straordinaria, ambientata nel cupo scenario della caccia alle streghe in un villaggio inglese del 1600.Il volume raccoglie l’intera saga di SOMNA, che nel 2024 ha ottenuto lo straordinario risultato di vincere il prestigiosissimo Eisner Award, ed parte del catalogo DSTLRY, la casa editrice indipendente fondata nel 2023 e guidata da un innovativo approccio creator-owned. Tra i fondatori, ricordiamo alcuni tra gli autori più importanti dell’industria, come Scott Snyder, Mirka Andolfo, James Tynion IV, Jock e la stessa Tula Lotay. 🔗 Nerdpool.it - Star Comics presenta SOMNA: l’opera rivoluzionaria di Tula Lotay e Becky Cloonan Il 29 aprile arriverà in fumetteria, libreria e store online il volume unico cartonato a colori, opera nata dalla collaborazione inedita tra due autrici di fama internazionale:, vincitrice dell’Eisner Award per BARNSTORMERS, e, pluripremiata per By Chance or Providence e Wonder Woman. Insieme, le due autrici hanno dato vita a una storia straordinaria, ambientata nel cupo scenario della caccia alle streghe in un villaggio inglese del 1600.Il volume raccoglie l’intera saga di, che nel 2024 ha ottenuto lo straordinario risultato di vincere il prestigiosissimo Eisner Award, ed parte del catalogo DSTLRY, la casa editrice indipendente fondata nel 2023 e guidata da un innovativo approccio creator-owned. Tra i fondatori, ricordiamo alcuni tra gli autori più importanti dell’industria, come Scott Snyder, Mirka Andolfo, James Tynion IV, Jock e la stessa. 🔗 Nerdpool.it

