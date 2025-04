Stanghella raffica di truffe telefoniche contro anziani | come funziona il raggiro e quante sono le vittime

Furti e raffica di truffe telefoniche : "Sua figlia ha avuto un incidente" - Furti nelle case, tentativi di truffe soprattutto verso gli anziani e la lunga scia di vetri rotti alle automobili: riparte l’ondata di microcriminalità nei Comuni medicei. Il sabato santo si è verificato un tentativo di intrusione in una abitazione di Bacchereto ma, nonostante una finestra rotta, i ladri sono stati messi in fuga da qualcuno. A Poggio a Caiano, invece, proprio nella settimana di Pasqua un furto è andato, purtroppo a buon fine, in una villetta a Bonistallo. 🔗lanazione.it

Truffe telefoniche su energia e gas, Confartigianato: «Chiediamo vigilanza e tutela della privacy» - ANCONA - «Torniamo a denunciare con forza il crescente fenomeno delle truffe telefoniche legate al cambio di gestore di energia e gas. Ogni giorno, i nostri imprenditori, ma anche numerosi cittadini ci segnalano di essere stati contattati da sedicenti operatori che, con metodi ingannevoli e a... 🔗anconatoday.it

Truffe telefoniche in Valtenna: le più utilizzate - Purtroppo l’entroterra continua a essere nel mirino di malfattori che stanno lavorando energicamente per mettere a segno nuove truffe, ancora una volta le vittime preferite sono persone fragili e anziani. Proprio per cercare di frenare questo fenomeno i comuni di Falerone, Montappone, Monte Vidon Corrado e Montegiorgio hanno distribuito nei locali pubblici i vademecum dei Carabinieri per fornire indicazioni utili alla popolazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Stanghella, raffica di truffe telefoniche contro anziani: come funziona il raggiro e quante sono le vittime - Tentativi di truffa telefonica sventati dai Carabinieri tra Stanghella e Boara Pisani grazie alla prontezza delle vittime. 🔗virgilio.it

