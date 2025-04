Stangata del Giudice Sportivo su Yildiz dopo il rosso in Juve-Monza | l’attaccante è stato anche multato

Yildiz ha subito due giornate di squalifica dopo l'espulsione rimediata in Juventus-Monza. La gomitata a Bianco costa cara all'attaccante turco che ha subito anche una multa e salterà le delicate sfide contro Bologna e Lazio. 🔗 Kenanha subito due giornate di squalifical'espulsione rimediata inntus-. La gomitata a Bianco costa cara all'attaccante turco che ha subitouna multa e salterà le delicate sfide contro Bologna e Lazio. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Espulsione Yildiz, maxi stangata in arrivo: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso questa squalifica - di Redazione JuventusNews24Espulsione Yildiz, maxi stangata in arrivo: oggi la decisione del Giudice Sportivo, si va verso questa squalifica dopo la gomitata in Juve Monza Già nella giornata di oggi il Giudice Sportivo si dovrebbe esprimere, tra gli altri, sull’episodio che ha portato all’espulsione di Kenan Yildiz nel primo tempo della sfida tra Juventus e Monza. Essendo un episodio di “condotta violenta” è probabile che il Giudice Sportivo punisca il turco con tre giornate di squalifica. 🔗juventusnews24.com

Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo - di Redazione JuventusNews24Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo Tudor studia già le possibili soluzioni alla squalifica di Kenan Yildiz. Lo scenario più plausibile per Bologna, in caso di recupero di Koopmeiners solo per la panchina, è l’impiego di Nico Gonzalez e Kolo Muani alle spalle del rientrante Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Futsal Ternana, stangata del Giudice Sportivo: pesante ammenda e gara a porte chiuse. La ricostruzione - Una gara da disputare a porte chiuse ed una sanzione pari a duemila euro per la Futsal Ternana. Lo ha stabilito il Giudie Sportivo a seguito del match contro la Roma, disputato prima della sosta. Come si evince dal dispositivo i provvedimenti sono stati emessi: “Perché una decina di propri... 🔗ternitoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stangata del Giudice Sportivo su Yildiz dopo il rosso in Juve-Monza: l'attaccante è stato anche multato; Serie A, Giudice Sportivo: stangata per Yildiz; Giudice Sportivo, stangata Yildiz: l'elenco degli squalificati; Juventus, arriva la stangata a Kenan Yildiz. 🔗Cosa riportano altre fonti

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 34ª giornata: stangata per Yildiz - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Stangata del Giudice Sportivo su Yildiz dopo il rosso in Juve-Monza: l’attaccante è stato anche multato - Kenan Yildiz ha subito due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata in Juventus-Monza. La gomitata a Bianco costa cara all’attaccante turco che ha subito anche una multa e salterà le ... 🔗fanpage.it

Juventus, arriva la stangata a Kenan Yildiz - L'attaccante turco è stato squalificato dopo la gomitata nella partita contro il Monza: salterà due sfide Champions cruciali ... 🔗msn.com