Staffetta della Legalità | documentario e dibattito nell' aula magna dell' istituto Righi

Righi, si terrà la “Staffetta della Legalità” alle ore 9,30 presso l’aula magna dell’istituto. Un evento svolto in collaborazione con l’Associazione Cultuale “la tazzina della Legalità, con Lions Club Reggio Calabria Host e. 🔗 Reggiotoday.it - Staffetta della Legalità: documentario e dibattito nell'aula magna dell'istituto Righi Mercoledì 30 aprile presso il Polo tecnico professionale, sede Augusto, si terrà la “” alle ore 9,30 presso l’. Un evento svolto in collaborazione con l’Associazione Cultuale “la tazzina, con Lions Club Reggio Calabria Host e. 🔗 Reggiotoday.it

Su altri siti se ne discute

A Napoli – Dibattito con gli studenti sulla legalità, Pace: “Noi adulti dobbiamo essere delle guide” - Il dibattito con gli studenti sulla legalità L'articolo A Napoli – Dibattito con gli studenti sulla legalità, Pace: “Noi adulti dobbiamo essere delle guide” proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

La voce degli imprenditori non trova più spazio nel dibattito pubblico - Pescando da un vecchio lessico si può tranquillamente sostenere che in Italia in questo momento ci sia una vera e propria questione 🔗ilfoglio.it

Su questo argomento da altre fonti

Staffetta della Legalità: documentario e dibattito nell'aula magna dell'istituto Righi il 30 aprile 2025; Torna l'ora solare: questa notte lancette indietro di un'ora. 🔗Cosa riportano altre fonti