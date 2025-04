Squalifica Yildiz ufficiale la decisione del Giudice Sportivo | quante partite salterà il numero 10 della Juventus

Squalifica Yildiz, decisione ufficiale: quante partite salta il numero 10 bianconero dopo l’espulsione in Juve MonzaÈ arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla Squalifica di Kenan Yildiz. Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto lo stop del numero 10 bianconero dopo l’espulsione in Juve–Monza. Di seguito la nota: Yildiz, oltre al Bologna, salterà anche Lazio-Juve.COMUNICATO – «Squalifica PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 Yildiz Kenan (Juventus): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria». .com 🔗 Juventusnews24.com - Squalifica Yildiz, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salterà il numero 10 della Juventus salta il10 bianconero dopo l’espulsione in Juve MonzaÈ arrivata ladelsulladi Kenan. Attraverso un comunicato, è stato reso noto lo stop del10 bianconero dopo l’espulsione in Juve–Monza. Di seguito la nota:, oltre al Bologna,anche Lazio-Juve.COMUNICATO – «PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00Kenan (): per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con il gomito un calciatoresquadra avversaria». .com 🔗 Juventusnews24.com

