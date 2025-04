Squalifica Yildiz chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco | ultimissime verso Bologna-Juve e Lazio-Juve

Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve e Lazio-Juve

Tudor studia già le possibili soluzioni alla Squalifica di Kenan Yildiz. Lo scenario più plausibile per Bologna e Lazio, in caso di recupero di Koopmeiners solo per la panchina, è l'impiego di Nico Gonzalez e Kolo Muani alle spalle del rientrante Vlahovic.

Se l'attaccante serbo non dovesse recuperare, invece, c'è anche l'ipotesi 3-5-2 con McKennie al posto di Yildiz, a supporto di Kolo Muani, e Cambiaso e Weah sulle fasce. Infine, un'altra opzione è rappresentata da Conceicao: l'esterno portoghese potrebbe agire al posto del numero 10 bianconero nel 3-4-2-1 di Tudor.

Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo - di Redazione JuventusNews24Squalifica Yildiz, chi al posto del numero 10 sulla trequarti? Le idee di Tudor per sostituire il turco: ultimissime verso Bologna-Juve in attesa del Giudice Sportivo Tudor studia già le possibili soluzioni alla squalifica di Kenan Yildiz. Lo scenario più plausibile per Bologna, in caso di recupero di Koopmeiners solo per la panchina, è l’impiego di Nico Gonzalez e Kolo Muani alle spalle del rientrante Vlahovic. 🔗juventusnews24.com

Squalifica Yildiz: il numero 10 a rischio stangata! Le scuse bastano? Reazioni e cosa succede ora – VIDEO di Chiara Aleati - di Redazione JuventusNews24 Squalifica Yildiz: il numero 10 a rischio stangata dopo l’espulsione col Monza! Cosa succede ora – VIDEO Nella puntata odierna di ‘Più Chiara di così’, la nostra Chiara Aleati affronta il “caso” Yildiz dopo l’espulsione del numero 10 bianconero in Juve–Monza. Rischio stangata per il gioiello turco. Il numero 10 bianconero si è scusato con squadra e tifosi, ma ora resta da capire quale sarà la decisione del giudice sportivo. 🔗juventusnews24.com

Squalifica Yildiz, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salterà il numero 10 della Juventus - di Redazione JuventusNews24Squalifica Yildiz, decisione ufficiale: quante partite salta il numero 10 bianconero dopo l’espulsione in Juve Monza È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Kenan Yildiz. Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto lo stop del numero 10 bianconero dopo l’espulsione in Juve–Monza. Di seguito la nota: Yildiz, oltre al Bologna, salterà anche Lazio-Juve. 🔗juventusnews24.com

Squalifica Yildiz, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salterà il numero 10 della Juventus - Squalifica Yildiz, decisione ufficiale: quante partite salta il numero 10 bianconero dopo l’espulsione in Juve Monza È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Kenan Yildiz. Attr ... 🔗juventusnews24.com

Juve, Yildiz squalificato per due giornate: la decisione del giudice sportivo - Il giudice sportivo ha emesso il suo verdetto: due giornate di squalifica per Kenan Yildiz. Questa la sentenza in seguito alla gomitata rifilata a Bianco nel corso dei minuti di recupero del primo tem ... 🔗corrieredellosport.it

Stangata del Giudice Sportivo su Yildiz dopo il rosso in Juve-Monza: l’attaccante è stato anche multato - Kenan Yildiz ha subito due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata in Juventus-Monza. La gomitata a Bianco costa cara all’attaccante turco che ha subito anche una multa e salterà le ... 🔗fanpage.it