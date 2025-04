Spunta l' audio sulla strage di Monreale su TikTok il racconto di un testimone della lite finita in tragedia

Il far west di Monreale: in un audio su Tik Tok la ricostruzione della strage - C'è un audio di un giovane che su Tik Tok racconta la strage di Monreale avvenuta tra sabato e domenica in cui sono morti tre giovani. Un racconto che secondo gli investigatori ricostruisce quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il giovane nell'audio parla con un amico e racconta ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria. [embed_post id="2031502"] Tutto inizia perché qualcuno. 🔗feedpress.me

Strage di Monreale, striscioni dedicati alle vittime: “Non spegni il sole se gli spari” - Diversi striscioni sono apparsi nelle ultime ore a Monreale (Palermo) per omaggiare Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), vittime della strage compiuta la notte tra sabato e domenica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Strage di Monreale, il killer 19enne: «Ho fatto un macello». Si cercano i complici - La confessione e poi il silenzio davanti al magistrato. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza per identificare i 5 membri del «commando» proveniente dal quartiere Zen ... 🔗msn.com