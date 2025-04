Spruzza lo spray al peperoncino in classe | daspo urbano per un 17enne marocchino

Spruzzato il liquido irritante durante una lezione: necessario l'intervento dei soccorsi per i compagni di classe. È stato denunciato per possesso illecito di armi 🔗 Ilgiornale.it - Spruzza lo spray al peperoncino in classe: daspo urbano per un 17enne marocchino Il minore hato il liquido irritante durante una lezione: necessario l'intervento dei soccorsi per i compagni di. È stato denunciato per possesso illecito di armi 🔗 Ilgiornale.it

Approfondimenti da altre fonti

Spruzza lo spray al peperoncino a scuola e intossica l'intera classe: era già stato denunciato per tentato omicidio - Mattinata di caos nell'istituto professionale Ripamonti di Como, dove un'intera classe è rimasta intossicata dopo che un alunno 17enne ha azionato uno spray al peperoncino in aula. Gli studenti hanno accusato sintomi tipici della sostanza urticante quali cecità momentanea, bruciore al volto e... 🔗today.it

Alunno 15enne spruzza spray al peperoncino: lievi malori per sette compagni di classe - Sette studenti di un istituto superiore, in provincia di Mantova, hanno accusato un lieve malore a seguito dell'utilizzo di uno spray urticante all'interno della scuola. L'articolo Alunno 15enne spruzza spray al peperoncino: lievi malori per sette compagni di classe sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Rovigo: giovane entra in classe e spruzza lo spray al peperoncino - Rovigo, 10 febbraio 2025 – Attimi di paura all’Ipsia di Rovigo in viale Alfieri. L’increscioso fatto è successo alle 8.30 di oggi, poco dopo l’inizio delle lezioni. La ricostruzione di quanto avvenuto, che è al vaglio della Polizia di Stato, ha visto un ragazzo incappucciato entrare nel plesso ed ha iniziato a spruzzare lo spray urticante al peperoncino. Momenti di grande confusione, allertati subito la Polizia di Stato, che è giunta in loco con alcune volanti per accertare quanto successo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

