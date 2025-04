Spruzza lo spray al peperoncino a scuola e intossica l' intera classe | era già stato denunciato per tentato omicidio

intera classe è rimasta intossicata dopo che un alunno 17enne ha azionato uno spray al peperoncino in aula. Gli studenti hanno accusato sintomi tipici della sostanza urticante quali cecità momentanea, bruciore al volto e. 🔗 Today.it - Spruzza lo spray al peperoncino a scuola e intossica l'intera classe: era già stato denunciato per tentato omicidio Mattinata di caos nell'istituto professionale Ripamonti di Como, dove un'è rimastata dopo che un alunno 17enne ha azionato unoalin aula. Gli studenti hanno accusato sintomi tipici della sostanza urticante quali cecità momentanea, bruciore al volto e. 🔗 Today.it

Cosa riportano altre fonti

Rovigo, studente 16enne spruzza spray al peperoncino a scuola: irruzione col passamontagna, colpiti 10 alunni - Un sedicenne deferito per interruzione di pubblico servizio a Rovigo: spruzzato spray al peperoncino in classe, causando irritazioni. 🔗notizie.virgilio.it

Ragazzino spruzza spray al peperoncino a scuola: diversi alunni intossicati lievemente - Attimi di paura questa mattina in una scuola superiore di Milano. Secondo quanto riferito dagli agenti di via Fatebenefratelli, un ragazzino ha spruzzato lo spray al peperoncino all'interno delle mura dell'Istituto tecnico industriale Luigi Galvani di via Francesco Gatti. Sul posto sono... 🔗milanotoday.it

Como, spruzza spray al peperoncino in classe: studenti intossicati, 17enne denunciato e allontanato da scuola - Un 17enne di origini marocchine è stato denunciato a Como per possesso illecito di armi e uso di spray al peperoncino in una scuola. 🔗notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Como, spruzza spray al peperoncino in classe: studenti intossicati, 17enne denunciato e allontanato da scuola; Spruzza lo spray al peperoncino a scuola e intossica l'intera classe: era già stato denunciato per tentato omicidio; Ragazzino spruzza spray al peperoncino a scuola: diversi alunni intossicati lievemente; Spruzza spray urticante per saltare la verifica di matematica, tre studenti in ospedale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spruzza spray al peperoncino in aula: 17enne denunciato e allontanato da Cantù - Classe intossicata all’Istituto Ripamonti. Il giovane, già con precedenti, è stato denunciato per possesso illecito di armi e emissione di gas nocivi. Per lui anche un provvedimento DACUR di due anni. 🔗ciaocomo.it

Spruzza lo spray al peperoncino in classe. Dacur e denuncia per un 17enne - La polizia, ieri mattina, ha denunciato per possesso illecito di armi e per emissione di gas nocivi in luogo pubblico, ... 🔗espansionetv.it

Spray al peperoncino azionato a scuola, denunciato un 17enne - Denunciato per possesso illecito di armi e per emissione di gas nocivi in luogo pubblico, un 17enne di origini marocchine residente a Cantù. 🔗primacomo.it