Spray urticante in classe 17enne denunciato e allontanato da Cantù

Spray al peperoncino in aula, provocando sintomi da intossicazione tra alcuni compagni e scatenando una reazione immediata da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Il giovane, . Spray urticante in classe, 17enne denunciato e allontanato da Cantù Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it - Spray urticante in classe, 17enne denunciato e allontanato da Cantù Un gesto pericoloso ha seminato il panico all’interno dell’Istituto Ripamonti, coinvolgendo diversi studenti e costringendo all’intervento d’urgenza della polizia. Un ragazzo di 17 anni ha infatti spruzzatoal peperoncino in aula, provocando sintomi da intossicazione tra alcuni compagni e scatenando una reazione immediata da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario. Il giovane, .indaScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

