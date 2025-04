Sport Inclusione e Comunità | un allenamento speciale il 30 aprile per unire ragazzi e valori

Presso il PalaPiccolo di viale Medaglie d'oro, domani, mercoledì 30 aprile, appuntamento speciale all'insegna dello Sport e dell'Inclusione: un allenamento congiunto tra la fornazione under17 della Juvecaserta 2021, guidata da coach Amedeo Piantadosi, e la "Buona idea" di coach Remo Petroccione, che è promotore ed allenatore di una squadra composta da un gruppo di ragazzi diversamente abili.L'iniziativa, organizzata per un altro momento di condivisione nel percorso avviato nei mesi scorsi con il progetto " BasketbALLinclusive ", nasce dal desiderio di creare un'occasione concreta di incontro e scambio tra giovani atleti e ragazzi con disabilità, per dimostrare come lo Sport possa abbattere barriere, costruire relazioni e promuovere una cultura autenticamente inclusiva.

