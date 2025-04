Sport in tv oggi martedì 29 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

oggi, martedì 29 aprile, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.Attenzione massima sul torneo di Madrid di tennis. Dopo il gigantesco blackout che ha coinvolto Spagna, Portogallo e una parte della Francia, che ha costretto gli organizzatori del torneo a cancellare i match previsti dalla seconda parte della mattinata in poi, si dovrebbe tornare a giocare. In campo Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, col punto di domanda nel suo caso per il problema agli addominali, e il doppio formato da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori.In primo piano i Mondiali di curling misto con l'Italia che giocherà contro la Scozia, il prologo del Giro di Romandia, la Serie A1 di pallanuoto, l'Eurolega di basket, la Champions League di calcio e tanto altro.

