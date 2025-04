Sport in tv martedì 29 aprile | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, martedì 29 aprile 2025. Torna la Champions League, con la semifinale d'andata tra Arsenal e Psg che catalizzerà l'attenzione in serata. Nel pomeriggio spazio al ciclismo con il via del Giro di Romandia e al tennis, con il Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid che entrano nel vivo. Infine tocca al curling, con i Mondiali di doppio misto che vedono l'Italia con la coppia Constantini-Mosaner. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

