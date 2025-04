Sport e prevenzione parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Lo Sport come volano di salute. Riparte da Roma 'Tennis and Friends': spettacolo, Sport, solidarietà e salute gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends La XV edizione al via sabato 3 maggio al Foro Italico in occasione degli Internazionali Bnl d'Italia, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Locome volano di salute. Ridaand': spettacolo,, solidarietà e salute gli ingredienti deldella XV edizione 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends - (Adnkronos) – Lo sport come volano di salute. Riparte da Roma 'Tennis and Friends': spettacolo, sport, solidarietà e salute gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione dell'iniziativa, che prenderà il via sabato 3 maggio al Foro Italico. A pochi giorni dall'avvio degli Internazionali Bnl d'Italia, in collaborazione con la Federazione italiana tennis e padel, […] L'articolo Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends - (Adnkronos) – Lo sport come volano di salute. Riparte da Roma 'Tennis and Friends': spettacolo, sport, solidarietà e salute gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione dell'iniziativa, che prenderà il via sabato 3 maggio al Foro Italico. A pochi giorni dall'avvio degli Internazionali Bnl d'Italia, in collaborazione con la Federazione italiana tennis e padel, […] 🔗periodicodaily.com

Il tour dei Negrita parte con un sold out all’Atlantico di Roma - MILANO (ITALPRESS) – È partito martedì sera con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita – canzoni per anni spietati tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti. Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera dei Negrita e che hanno definito il sound rock in Italia, il tour è l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo album uscito il 28 marzo a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti ... 🔗unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends; Race for the Cure 2025 Roma: 4 Giorni di Sport, Prevenzione e Solidarietà; Successo della Longevity Run a Roma, una grande festa di sport, prevenzione e salute; Tennis & Friends - Salute e Sport, la prevenzione scende in campo al Foro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends - La XV edizione al via sabato 3 maggio al Foro Italico in occasione degli Internazionali Bnl d'Italia ... 🔗msn.com

Amici 24 , reunion a Roma : gli eliminati Martina Rossi , Luca Bianchi e sofia conti tornano sul palco durante la puntata speciale del 15 maggio - Gli ex concorrenti di Amici 24 si esibiscono il 3 maggio al Foro Italico di Roma durante Tennis & Friends, evento legato agli Internazionali BNL d’Italia dedicato a sport, prevenzione e solidarietà. 🔗gaeta.it

Roma, centro di preparazione Paralimpica verso il completamento: «Stanziati 14 milioni di euro e presentato il progetto di massima» - Il Centro di Preparazione Paralimpica di Roma, in via delle Tre Fontane, potrà finalmente essere completato. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta Nazionale del Comitato ... 🔗msn.com