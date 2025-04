Spiagge ‘amiche’ dei bimbi nel 2025 resta in Calabria il record di Bandiere verdi

Spiagge 'amiche' dei bambini, quelle a misura di famiglie e bagnanti in miniatura? L'elenco aggiornato verrà svelato fra meno di un mese. E' stato infatti fissato per venerdì 23 maggio alle 10.30 l'appuntamento con le Bandiere verdi 2025, assegnate da 3.075 pediatri italiani e stranieri alle località che hanno .

Estate 2025 in Toscana: interventi spiagge da oltre 2.8 milioni - Un pacchetto di interventi da oltre 2.8 milioni di euro, di cui 2 milioni di contributo regionale, per realizzare opere di manutenzione, ripristino e rimodellamento stagionale delle spiagge toscane. Delibera approvata dalla giunta Regione Toscana su proposta dell’assessora regionale all’ambiente Monia Monni. Gli interventi finanziati riguardano le operazioni di ripristino degli arenili o di riprofilatura stagionale delle spiagge e interventi di manutenzione di opere di difesa della costa e degli abitati costieri. 🔗corrieretoscano.it

Il mare di primavera, con le spiagge deserte. Ma non solo, perché i dintorni di Agrigento (Capitale della Cultura 2025) riservano sorprese: itinerari letterari, riserve naturali e la fioritura della zagara - Un tempo doveva essere Siculi Janua, termine latino che potrebbe essere tradotto come “porta della Sicilia”. E, in effetti, il borgo di Siculiana, in provincia di Agrigento, è davvero la porta verso una Sicilia insolita. Certo c’è la Valle dei Templi, famosissima, ma ci sono molti luoghi da scoprire che valgono il viaggio, proprio a partire dalle strade che si percorrono. ... 🔗iodonna.it

Spiagge balneabili in Campania nel 2025: promosse Sorrento, Positano e Ischia. Dati Arpac - Ripartono i controlli dell'Arpac sulle spiagge della Campania per la qualità dell'acqua del mare. Promosse Sorrento, Positano, Atrani e Ischia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

