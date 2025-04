Spezia vs Salernitana | le probabili formazioni

Spezia vs Salernitana si giocherà giovedì 1 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Picco.

SPEZIA VS SALERNITANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE 

La corsa alla promozione è ormai agli sgoccioli, e i liguri per centrarla matematicamente devono sperare in un miracolo. A quattro giornate dal termine, infatti, qualora la squadra di D'Angelo dovesse pareggiare, dovrà accontentarsi del playoff. Meglio qui di difendere il terzo posto, che permette l'accesso diretto alla semifinale, dall'ascolto della Cremonese che insegue a due punti.

I granata, grazie alle ultime due vittorie casalinghe della gestione del neo tecnico Donnarumma, si sono tirati fuori dalla zona retrocessione, ed oggi sarebbero salvi.

