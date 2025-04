Spezia Primavera sconfitta in casa dall' Ascoli | Zagari e Gorica decisivi

Spezia 0 Ascoli 2Spezia: Tortorella, Nicolai, Piras, Garzia (76’ Felici), Martinelli, Bertoncini, Cassano (76’ Arrighi), Lorenzelli, Fontanarosa (59’ Vannucci), Franchetti Rosada (85’ Vicari), Ferrazza (59’ Viola). (A disp. Leonardo, Fantinati, Kalushi, Banti, Insignito, Schembre, Del Sante). All. Terzi.Ascoli: Dente, Caucci, Deriu (68’ Lo Scalzo), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Ciccanti, De Witt (59’ Flaminio), Finotti (76’ Colaiacomo), Lattanzi (76’ Giacomazzi), Gorica (68’ Madonna). (A disp. Sciammarella, Nobile, D’Amore, Grasso, Cerbone). All. Ledesma.Arbitro: Diop di Treviglio, (Pellegrini di Prato e Nesi di Firenze).Reti: 34’ Zagari, 53’ Gorica.La Spezia – sconfitta casalinga dello Spezia Primavera contro la vice capolista Ascoli. I bianconeri marchigiani passano in vantaggio al 34’ con Zagari, il raddoppio nella ripresa, al 53’, con Gorica. 🔗 Sport.quotidiano.net - Spezia Primavera sconfitta in casa dall'Ascoli: Zagari e Gorica decisivi : Tortorella, Nicolai, Piras, Garzia (76’ Felici), Martinelli, Bertoncini, Cassano (76’ Arrighi), Lorenzelli, Fontanarosa (59’ Vannucci), Franchetti Rosada (85’ Vicari), Ferrazza (59’ Viola). (A disp. Leonardo, Fantinati, Kalushi, Banti, Insignito, Schembre, Del Sante). All. Terzi.: Dente, Caucci, Deriu (68’ Lo Scalzo), Dodde,, Di Teodoro, Ciccanti, De Witt (59’ Flaminio), Finotti (76’ Colaiacomo), Lattanzi (76’ Giacomazzi),(68’ Madonna). (A disp. Sciammarella, Nobile, D’Amore, Grasso, Cerbone). All. Ledesma.Arbitro: Diop di Treviglio, (Pellegrini di Prato e Nesi di Firenze).Reti: 34’, 53’.Lalinga dellocontro la vice capolista. I bianconeri marchigiani passano in vantaggio al 34’ con, il raddoppio nella ripresa, al 53’, con. 🔗 Sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan Primavera, sconfitta di misura dalla Doria, è 1-2 al Vismara - La gara di ieri sera tra Milan Primavera e Sampdoria valida per la trentunesima giornata del campionato di Primavera 1 è terminata col punteggio di 1-2. Sconfitta di misura che potrebbe nascondere delle insidie ben profonde per i ragazzi di Mister Guidi. Per il Milan era una sfida da vincere: si parlava infatti di una lotta alla Davide contro Golia, con i rossoneri al sesto posto a 51 punti e i blucerchiati che occupavano con 19 punti il diciannovesimo posto. 🔗dailymilan.it

Le giacche di jeans più belle della primavera 2025, una manciata di modelli pazzeschi per portare a casa un capo senza tempo - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sarà banale dirlo, ma una giacca di jeans uomo è per sempre. Ok, i diamanti ci scuseranno per avere preso in prestito il loro claim, ma di fatto non si può che essere d'accordo sul fascino immortale dei capispalla in denim. 🔗gqitalia.it

Licata, sconfitta esterna contro l’Acireale: una tripletta di Sueva firma il successo dei padroni di casa - Il Licata di Pippo Romano esce sconfitto dal Tupparello di Acireale: i padroni di casa vincono 3-1 in rimonta, al termine di una partita intensa ed avvincente. Primo tempo che termina con i gialloblù avanti di un gol: è Peppe Maimone a firmare la rete dello 0-1. Da segnalare il rigore parato... 🔗today.it

Approfondimenti da altre fonti

Primavera 2. Lo Spezia cade in casa: l'Ascoli si impone 2 a 0; Sampdoria Primavera, sconfitta in casa per 3-1 contro il Torino; Pallamano Prato sconfitta in casa dalla Ginnastica Spezia: classifica serie B maschile si accorcia; Primavera, Salernitana sconfitta contro lo Spezia. Fusco: “Partita giocata bene”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Settore giovanile. La Primavera muove la classifica. Pareggio in casa dello Spezia - Muove la classifica la Primavera di Moll Moll che torna da La Spezia con un punto (1-1) e si porta solamente a due punti dall’Avellino, reduce dalla sconfitta con il Monopoli. Primo tempo che si ... 🔗msn.com

Settore giovanile. La Primavera muove la classifica. Pareggio in casa dello Spezia - Muove la classifica la Primavera di Moll Moll che torna da La Spezia con un punto (1-1) e si porta solamente a due punti dall’Avellino, reduce dalla sconfitta con il Monopoli. Primo tempo che si ... 🔗sport.quotidiano.net

Pronostico Spezia-Sampdoria: sconfitta ed esonero - Pronostico Spezia-Sampdoria: sconfitta ed esonero (Lapresse ... inanellando una serie di sconfitte – pesantissima quella contro il Frosinone in casa dopo un rigore sbagliato nel primo tempo – che ha ... 🔗ilveggente.it