Specializzazione sul sostegno Valditara | saranno formati oltre 60 000 i docenti Firmati due decreti

Valditara ha firmato i decreti attuativi per l'avvio di percorsi di Specializzazione sul sostegno, che saranno attivati in aggiunta al tradizionale TFA. "Nostro obiettivo è assicurare a ogni studente con disabilità docenti adeguatamente formati" ha affermato il Ministro nel comunicare le modalità con le quali si procederà.

Sostegno agli studenti con disabilità, via libera ai decreti sui percorsi di specializzazione dei docenti - Si è tenuta ieri la seduta del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, costituito da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, da esponenti del mondo delle associazioni delle persone con disabilità, oltre che da componenti di altre amministrazioni. Chiamato a pronunciarsi sui decreti ministeriali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 71/2024, in materia di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, il Comitato ha espresso parere favorevole. 🔗liberoquotidiano.it

Specializzazione sul sostegno Indire, ecco il fabbisogno per Regione. La tabella ufficiale - Percorsi specializzazione sostegno INDIRE : potranno essere attivati o solo dall'Istituto o dalle Università in convenzione o meno con INDIRE. Ecco l'allegato B, tabella del fabbisogno per regione e grado di scuola. L'articolo Specializzazione sul sostegno Indire, ecco il fabbisogno per Regione. La tabella ufficiale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Sostegno agli studenti con disabilità, ok dell’Osservatorio ai nuovi percorsi di specializzazione docenti - Il Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica ha espresso parere favorevole sui decreti ministeriali che regolano i nuovi percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, come previsti dal decreto-legge 71/2024. L’approvazione rappresenta un passo fondamentale verso l’attivazione dei corsi, rivolti sia ai docenti in attesa di riconoscimento del titolo […] The post Sostegno agli studenti con disabilità, ok dell’Osservatorio ai nuovi percorsi di specializzazione docenti first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

