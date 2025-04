Specializzazione sostegno Indire 2025 ecco il DECRETO per abilitati estero Requisiti e CFU da 900 a 1 500 euro l’iscrizione

DECRETO che regola l’attivazione dei percorsi formativi dedicati al sostegno didattico per alunni con disabilità. L'iniziativa trae origine dall’art. 7 del DECRETO-legge 712024, convertito nella legge n. 1062024, e si rivolge tutti coloro che abbiano completato una formazione all’estero in attesa di riconoscimento.L'articolo Specializzazione sostegno Indire 2025, ecco il DECRETO per abilitati estero. Requisiti e CFU, da 900 a 1.500 euro l’iscrizione . 🔗 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, congiuntamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, ha emanato unche regola l’attivazione dei percorsi formativi dedicati aldidattico per alunni con disabilità. L'iniziativa trae origine dall’art. 7 del-legge 712024, convertito nella legge n. 1062024, e si rivolge tutti coloro che abbiano completato una formazione all’in attesa di riconoscimento.L'articoloilpere CFU, da 900 a 1.500. 🔗 Orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Specializzazione sostegno 2025: in arrivo i corsi telematici INDIRE - Con l’arrivo della primavera 2025, il Ministero dell’Istruzione è pronto a pubblicare il decreto per il decimo ciclo del TFA Sostegno. Quest’anno, accanto al tradizionale percorso universitario per ottenere la specializzazione sul sostegno, sarà attivato un nuovo canale formativo: i corsi INDIRE. Rivolti a docenti con esperienza e a chi possiede un titolo estero non […] The post Specializzazione sostegno 2025: in arrivo i corsi telematici INDIRE first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Specializzazione sul sostegno Indire, ecco il fabbisogno per Regione. La tabella ufficiale - Percorsi specializzazione sostegno INDIRE : potranno essere attivati o solo dall'Istituto o dalle Università in convenzione o meno con INDIRE. Ecco l'allegato B, tabella del fabbisogno per regione e grado di scuola. L'articolo Specializzazione sul sostegno Indire, ecco il fabbisogno per Regione. La tabella ufficiale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatoria interna istituto 2025 docenti di sostegno: come si valuta servizio preruolo senza titolo di specializzazione - Nelle graduatorie interne di istituto (come nella mobilità) il servizio svolto su sostegno, senza il previsto titolo di specializzazione, non è valutato doppio. L'articolo Graduatoria interna istituto 2025 docenti di sostegno: come si valuta servizio preruolo senza titolo di specializzazione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Specializzazione sostegno Indire 2025, ecco il DECRETO per abilitati estero. Requisiti e CFU, da 900 a 1.500 euro l'iscrizione; Corsi Indire Sostegno 2025, pubblicati decreti attuativi – PDF; Corsi INDIRE, pubblicati i Decreti Attuativi: ecco chi può parteciparvi; Corsi Indire Sostegno 2025, quanto costano?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Corsi Indire per docenti sostegno, cosa sono e chi può partecipare: cosa c'è da sapere ... 🔗tg24.sky.it

Corsi sostegno INDIRE, percorsi riservati a chi ha conseguito il titolo estero. DECRETO pubblicato - Il Decreto n. 77 del 24 aprile 2025, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Università e della Ricerca, introduce una soluzione attesa per i docenti che hanno conseguito ... 🔗orizzontescuola.it

Corsi Indire Sostegno 2025, pubblicati decreti attuativi: requisiti, crediti, esame finale e costi – PDF - Sono stati pubblicati i decreti attuativi relativi al percorso di specializzazione sul sostegno organizzato da INDIRE. In particolare, il decreto 75 si riferisce ai percorsi disponibili per chi ha svo ... 🔗tecnicadellascuola.it