Spazio anche Leonardo ha contribuito al satellite dell’ESA Biomass

anche Leonardo e le sue joint venture TeleSpazio e Thales Alenia Space hanno contribuito alla realizzazione del satellite Biomass dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), lanciato oggi. Il colosso italiano della difesa e dell’aeroSpazio ha fornito tecnologie chiave per Biomass, come l’innovativo sottosistema che trasmette e amplifica il segnale dell’antenna radar del satellite (l’amplificatore di potenza – “PAS”). Sviluppato nel sito di Nerviano (MI) da un team di circa 50 persone con diverse competenze, l’amplificatore rappresenta una vera rivoluzione perché, per la prima volta in ambito spaziale, è stato realizzato con un dispositivo elettronico al nitruro di gallio (GaN), ovvero un materiale semiconduttore in grado di erogare potenze superiori ai sistemi tradizionali. 🔗 Roma, 29 apr. (askanews) –e le sue joint venture Telee Thales Alenia Space hannoalla realizzazione deldell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), lanciato oggi. Il colosso italiano della difesa e dell’aeroha fornito tecnologie chiave per, come l’innovativo sottosistema che trasmette e amplifica il segnale dell’antenna radar del(l’amplificatore di potenza – “PAS”). Sviluppato nel sito di Nerviano (MI) da un team di circa 50 persone con diverse competenze, l’amplificatore rappresenta una vera rivoluzione perché, per la prima volta in ambito spaziale, è stato realizzato con un dispositivo elettronico al nitruro di gallio (GaN), ovvero un materiale semiconduttore in grado di erogare potenze superiori ai sistemi tradizionali. 🔗 Ildenaro.it

