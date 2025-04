Lapresse.it - Spazio, Amazon lancia lotto di satelliti

Prosegue la corsa allotra i colossi Usa: il primodiinternet diè statoto in orbita lunedì, sbarcando nel mercato delle mega costellazioni attualmente dominato dalle migliaia diStarlink di SpaceX.Il razzo Atlas V della United Launch Alliance ha trasportato 27del Progetto Kuiper di, che prendono il nome dalle fredde frange del nostro sistema solare oltre Nettuno. Una volta rilasciati in orbita, iraggiungeranno un’altitudine di quasi 630 chilometri. Duedi prova sono statiti nel 2023, sempre con un Atlas V. I responsabili del progetto hanno affermato che sono stati apportati importanti aggiornamenti alla versione più recente.Ipiù recenti sono inoltre rivestiti con una pellicola a specchio progettata per disperdere la luce solare riflessa, nel tentativo di agevolare gli astronomi. 🔗 Lapresse.it