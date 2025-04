Spari in strada a Torino Lucento | uomo ferito a una gamba si cerca l' aggressore

ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile 2025, all'incrocio tra via Borsi e via Pianezza a Torino. Il proiettile gli ha trapassato l'arto ed è uscito. La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni.

