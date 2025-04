Spareggio decisivo tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese per il campionato di Eccellenza

campionato di Eccellenza bisognerà aspettare lo Spareggio in programma domenica prossima (probabilmente a Senigallia ale 16,30) tra K Sport Montecchio Gallo-Maceratese. Chi vince va in D, chi perde incontrerà per la finale playoff del 18 maggio, la vincente della semifinale playoff Chiesanuova- Tolentino in programma l’11 maggio. Retrocede in Promozione la Portuali Ancona mentre per i playout lo Spareggio (11 maggio) sarà tra Atletico Mariner-Monturano.Il Big match Urbino-K Sport vinto dai padroni di casa ha partorito spettacolo, pubblico e alla fine anche alla luce dei risultati arrivati dagli altri campi, molta delusione. In tribuna, il consigliere del Comitato regionale Figc Mosè Mughetti che dice: "L’altissima posta in palio ha giocato un brutto scherzo al K-Sport Montecchio, nonostante fosse passato in vantaggio con una bella ripartenza, gestita benissimo dagli attaccanti ospiti. 🔗 Sport.quotidiano.net - Spareggio decisivo tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese per il campionato di Eccellenza Per conoscere il nome del vincitore del 34esimodibisognerà aspettare loin programma domenica prossima (probabilmente a Senigallia ale 16,30) tra K. Chi vince va in D, chi perde incontrerà per la finale playoff del 18 maggio, la vincente della semifinale playoff Chiesanuova- Tolentino in programma l’11 maggio. Retrocede in Promozione la Portuali Ancona mentre per i playout lo(11 maggio) sarà tra Atletico Mariner-Monturano.Il Big match Urbino-Kvinto dai padroni di casa ha partorito spettacolo, pubblico e alla fine anche alla luce dei risultati arrivati dagli altri campi, molta delusione. In tribuna, il consigliere del Comitato regionale Figc Mosè Mughetti che dice: "L’altissima posta in palio ha giocato un brutto scherzo al K-, nonostante fosse passato in vantaggio con una bella ripartenza, gestita benissimo dagli attaccanti ospiti. 🔗 Sport.quotidiano.net

Maceratese pronta per lo spareggio decisivo contro K Sport: biglietti quasi esauriti - Fino a ieri sono stati acquistati 350 biglietti dai tifosi della Maceratese per la gara di domani a Montecchio contro la K Sport. I sostenitori biancorossi hanno a disposizione un totale di 400 biglietti per cui oggi saranno venduti tutti i tagliandi a disposizione per una partita che mette in palio punti decisivi per la serie D. In un certo senso si tratta di uno spareggio nella penultima giornata. 🔗sport.quotidiano.net

I Rangers volano in finale: 5-2 al Quarto, ora lo spareggio decisivo per la promozione - Nell’ultima partita di campionato contro il Quarto i Rangers hanno vinto 5- 2. Una match combattuto col mal tempo Domenica 6 aprile i Rangers sono scesi in campo per affrontare il Quarto in una partita intensa e combattuta tra due squadre di grande valore. Nonostante un improvviso peggioramento del meteo nel finale del primo tempo, entrambe le formazioni sono rimaste concentrate e determinate. Il match si è concluso con una netta vittoria per 5-2, accolta con entusiasmo dal pubblico sugli spalti. 🔗puntomagazine.it

K Sport sfida la Maceratese: scontro decisivo a Urbino - "La K Sport non avrà vita facile a Urbino, una squadra forte che ha battuto anche la Maceratese". Peppe Sfredda, diesse del Monturano, mette nel mirino l’ultima partita di campionato del 27 aprile quando la sua squadra farà visita ai biancorossi. "Troveremo un avversario arrabbiatissimo – dice – perché si è visto sfuggire nel finale una stagione condotta con sacrifici, professionalità. In 10 i biancorossi hanno dimostrato la loro forza recuperando una gara che sembrava compromessa". 🔗sport.quotidiano.net

Spareggio K Sport-Maceratese, ufficiale la sede - Come anticipato (leggi) la sfida tra K Sport e Maceratese si giocherà domenica 4 maggio alle 16,30 a Senigallia. In caso di parità al 90' ci saranno due tempi supplementari e in caso di ulteriore ... 🔗youtvrs.it

Spareggio K Sport-Maceratese: stadio favorito - SERIE D - Domenica prossima la gara promozione. Alte le possibilità di giocare a Senigallia Potrebbe essere il Bianchelli di Senigallia il teatro dello spareggio finale d'Eccellenza tra K Sport Montec ... 🔗youtvrs.it

KSport Montecchio Gallo - Maceratese, a Senigallia il primo storico spareggio per salire in Serie D - Ufficiale luogo e data dello spareggio tra Maceratese e K Sport Montecchio Gallo: si giocherà domenica 4 maggio, alle ore 16,30, al campo sportivo Bianchelli di Senigallia (che ha una ... 🔗msn.com