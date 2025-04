Sparatorie tra India e Pakistan lungo la linea di controllo in Kashmir

Indiano fa sapere che per la quinta notte consecutiva si sono verificate Sparatorie tra i militari Indiani e quelli pachistani lungo la 'linea di controllo' in Kashmir, il confine di fatto tra i due Paesi. Non ci sono conferme dal Pakistan.La violazione del cessate il fuoco concordato tra i due Paesi nel 2021 conferma il quadro di forte tensione tra India e Pakistan dopo l'attacco del 22 aprile in cui terroristi armati hanno ucciso 26 turisti indù nel Kashmir Indiano, la regione a maggioranza musulmana amministrata da New Delhi e contesa con Islamabad. L'attacco terrorista è stato il più grave degli ultimi 25 anni verso civili. 🔗 Quotidiano.net - Sparatorie tra India e Pakistan lungo la linea di controllo in Kashmir L'esercitono fa sapere che per la quinta notte consecutiva si sono verificatetra i militarini e quelli pachistanila 'di' in, il confine di fatto tra i due Paesi. Non ci sono conferme dal.La violazione del cessate il fuoco concordato tra i due Paesi nel 2021 conferma il quadro di forte tensione tradopo l'attacco del 22 aprile in cui terroristi armati hanno ucciso 26 turisti indù nelno, la regione a maggioranza musulmana amministrata da New Delhi e contesa con Islamabad. L'attacco terrorista è stato il più grave degli ultimi 25 anni verso civili. 🔗 Quotidiano.net

