Sparatoria nella città universitaria in Svezia | Tre morti e diversi feriti Attentatore in fuga

morti e diversi feriti. Questo il bilancio ancora provvisorio della Sparatoria nella città universitaria di Uppsala (Svezia). La polizia sarebbe ancora sulle tracce del presunto autore della strage.La Sparatoria La città di Uppsala si trova a 70 chilometri dalla capitale Stoccolma. 🔗 Europa.today.it - Sparatoria nella città universitaria in Svezia: "Tre morti e diversi feriti". Attentatore in fuga Tre. Questo il bilancio ancora provvisorio delladi Uppsala (). La polizia sarebbe ancora sulle tracce del presunto autore della strage.LaLadi Uppsala si trova a 70 chilometri dalla capitale Stoccolma. 🔗 Europa.today.it

Approfondimenti da altre fonti

Svezia, spari nel centro della cittadina universitaria Uppsala: tre morti - La persona sospettata di essere l'autore della sparatoria, avvenuta in un salone da parrucchiere, sarebbe fuggito a bordo di un monopattino elettrico 🔗tgcom24.mediaset.it

Svezia, sparatoria a Uppsala. Media: almeno tre morti. Caccia all’uomo - Sarebbe di almeno 3 vittime il primo bilancio della sparatoria avvenuta nella cittadina universitaria svedese di Uppsala. Lo scrive il Gotesborg Posten. Altre testate come Expressen parlano generalmente di “diversi morti”. Secondo quanto riferito, la sparatoria è avvenuta nei pressi di piazza Vaksala, nel centro della città. Testimoni hanno raccontato all’Aftonbladet di aver udito almeno cinque o sei spari che, secondo una prima ricostruzione, provenivano dall’interno di un salone da parrucchiere. 🔗lapresse.it

Svezia, spari nel centro della cittadina universitaria Uppsala: "Tre morti" - La persona sospettata di essere l'autore della sparatoria, avvenuta in un salone da parrucchiere, sarebbe fuggito a bordo di un monopattino elettrico 🔗tgcom24.mediaset.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sparatoria nella città universitaria in Svezia: Tre morti e diversi feriti. Attentatore in fuga; Sparatoria in Svezia, nella cittadina universitaria di Uppsala: «Tre morti e diversi feriti»; Svezia, sparatoria a Uppsala: media riferiscono di tre morti. È caccia all'uomo; Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: Tre morti. 🔗Cosa riportano altre fonti