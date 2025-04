Sparatoria nel centro di Uppsala | Caccia all’uomo in corso

Sparatoria è avvenuta oggi, lunedì 29 aprile, nel cuore di Uppsala, città universitaria situata a circa 70 chilometri a nord di Stoccolma, in Svezia. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:00, nei pressi di Vaksala Torg, una piazza centrale non lontana dalla stazione ferroviaria.Allarme Scattato Dopo Diverse SegnalazioniTestimoni oculari hanno riferito di aver udito diversi colpi d'arma da fuoco, alcuni dei quali provenienti da un'area adiacente a un barbiere situato proprio nella piazza. Le testimonianze sono state raccolte e diffuse da Sveriges Radio, una delle principali emittenti nazionali.Subito dopo l'allarme, le forze dell'ordine hanno avviato una massiccia operazione, isolando la zona e dando il via alle ricerche dell'aggressore.

