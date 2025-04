Sparatoria Monreale 19enne indagato confessa davanti al gip

davanti al gip di Palermo: avrebbe ammesso di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale. Il 19enne accusato di aver ucciso tre ventenni, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, che quindi non ha potuto fare domande all'indagato. Il gip non ha ancora deciso sulla convalida. 🔗 Tg24.sky.it - Sparatoria Monreale, 19enne indagato confessa davanti al gip Salvatore Calvaruso ha reso oggi dichiarazioni spontaneeal gip di Palermo: avrebbe ammesso di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di. Ilaccusato di aver ucciso tre ventenni, si è avvalso della facoltà di non rispondereal gip, che quindi non ha potuto fare domande all'. Il gip non ha ancora deciso sulla convalida. 🔗 Tg24.sky.it

Sparatoria di Monreale, perché la confessione del 19enne indagato non è utilizzabile: parla l’esperto - Il 19enne indagato per la sparatoria di Monreale, nella quale hanno perso la vita tre giovani di 23, 25 e 26 anni, ha reso una confessione ai Carabinieri ma all’arrivo del pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo inutilizzabili le dichiarazioni. Per fare chiarezza su questo aspetto Fanpage.it ha intervistato l'avvocato penalista Daniele Bocciolini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sparatoria a Monreale: tre giovani uccisi in piazza, due feriti gravi. Fermato un 19enne - Tragedia a Monreale: tre giovani uccisi in una sparatoria per futili motivi. Fermato un 19enne, la comunità sotto shock. Monreale (PA), 29 aprile 2025 – È una comunità sconvolta quella di Monreale, alle porte di Palermo, dove nella notte tra domenica e lunedì si è consumata una tragedia che ha strappato la vita a tre giovani. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Miceli, 26 anni, e Massimo Pirozzo, anch’egli 26enne. 🔗puntomagazine.it

Sparatoria a Monreale, fermato 19enne - È in mano alle forze dell’ordine il ragazzo che avrebbe ucciso a colpi di pistola, dopo una lite, tre giovani a Monreale. Si cercano ancora i complici. Servizio di Marco Bergamaschi The post Sparatoria a Monreale, fermato 19enne first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

