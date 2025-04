Sparatoria in Svezia nella cittadina di Uppsala | Tre morti e diversi feriti Posti di blocco e caccia all' uomo

Xml2.corriere.it - Sparatoria in Svezia, nella cittadina di Uppsala: «Tre morti e diversi feriti». Posti di blocco e caccia all'uomo A 70 chilometri da Stoccolma. In corso una vasta operazione di polizia. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Bloccati i mezzi pubblici 🔗 Xml2.corriere.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sparatoria in Svezia, nella cittadina di Uppsala: «tre morti e diversi feriti». Posti di blocco e caccia all'uomo - A 70 chilometri da Stoccolma. In corso una vasta operazione di polizia. Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Bloccati i mezzi pubblici 🔗xml2.corriere.it

Svezia, sparatoria nella cittadina di Uppsala: tre morti e diversi feriti - La polizia locale sta dando la caccia ad uno o più sospetti. Non si hanno al momento notizie sul numero esatto delle persone rimaste coinvolte e sulle loro condizioni 🔗ilgiornale.it

Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia: diversi feriti, si cercano uno o più attentatori - Sono in corso alcune operazioni di polizia in Svezia, a Uppsala, dove una sparatoria avrebbe causato diversi feriti e almeno 3 morti. Al momento le autorità cercano uno o più attentatori.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: si temono vittime; Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: Tre morti; Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, diversi feriti; Polizia sul posto: Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, diversi feriti | blue News. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, “tre morti” - Grossa operazione della polizia in corso. Media locali riportano la presenza di diverse ambulanze sul posto e la polizia ha confermato che ci sarebbero persone colpite ... 🔗msn.com

Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia, almeno tre morti - Sparatoria nel centro di Uppsala, cittadina universitaria a 70 km a nord di Stoccolma. Secondo i media locali ci sarebbero "tre morti". 🔗msn.com

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: ci sono morti e feriti - Sparatoria nel centro di Uppsala, Svezia, vicino alla stazione. In corso una maxi operazione della Polizia, ci sarebbero diverse persone ferite e anche vittime. Gli aggiornamenti. Svezia, sparatoria n ... 🔗notizie.it