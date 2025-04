Sparatoria in centro città | tre morti Scatta la caccia all’uomo

Sparatoria in una zona centrale molto frequentata. Diversi cittadini hanno contattato le autorità riferendo di aver udito almeno sei colpi di arma da fuoco, facendo Scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine.Le prime testimonianze raccolte parlano di spari nei pressi di un barbiere situato in una piazza, poco distante da una stazione ferroviaria, dove numerose persone erano presenti. Un passante ha raccontato a Sveriges Radio: «Abbiamo sentito sparare, era chiaramente una pistola. Tutti hanno iniziato a correre». Sul posto è in corso una massiccia operazione di polizia, con l’area completamente isolata e i mezzi pubblici bloccati per motivi di sicurezza.Feriti e possibili vittime nella città universitariaSolo successivamente si è appreso che l’episodio è avvenuto nel pieno centro di Uppsala, città universitaria situata a circa 70 chilometri a nord della capitale Stoccolma. 🔗 Thesocialpost.it - Sparatoria in centro città: tre morti. Scatta la caccia all’uomo Un tranquillo pomeriggio si è trasformato in caos quando, poco dopo le 17:00, si è verificata unain una zona centrale molto frequentata. Diversi cittadini hanno contattato le autorità riferendo di aver udito almeno sei colpi di arma da fuoco, facendore immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine.Le prime testimonianze raccolte parlano di spari nei pressi di un barbiere situato in una piazza, poco distante da una stazione ferroviaria, dove numerose persone erano presenti. Un passante ha raccontato a Sveriges Radio: «Abbiamo sentito sparare, era chiaramente una pistola. Tutti hanno iniziato a correre». Sul posto è in corso una massiccia operazione di polizia, con l’area completamente isolata e i mezzi pubblici bloccati per motivi di sicurezza.Feriti e possibili vittime nellauniversitariaSolo successivamente si è appreso che l’episodio è avvenuto nel pienodi Uppsala,universitaria situata a circa 70 chilometri a nord della capitale Stoccolma. 🔗 Thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore - Intorno alle 17, sarebbe scattato l'allarme per l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale della città svedese nei pressi della stazione ferroviaria. Il responsabile sarebbe fuggito dalla scena del crimine a bordo di uno monopattino L'articolo Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Sparatoria nella città universitaria in Svezia: "Tre morti e diversi feriti". Attentatore in fuga - Tre morti e diversi feriti. Questo il bilancio ancora provvisorio della sparatoria nella città universitaria di Uppsala (Svezia). La polizia sarebbe ancora sulle tracce del presunto autore della strage. La sparatoria La città di Uppsala si trova a 70 chilometri dalla capitale Stoccolma... 🔗europa.today.it

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: almeno tre morti - Una sparatoria è avvenuta nel centro di Uppsala, città universitaria situata circa 70 chilometri a nord di Stoccolma. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 17, quando numerose chiamate hanno segnalato colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine sono intervenute con una massiccia operazione e hanno isolato un’area nei pressi di piazza Vaksala. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il bilancio provvisorio sarebbe di tre vittime, mentre l’autore dell’attacco si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un monopattino elettrico. 🔗lettera43.it

Su questo argomento da altre fonti

Uppsala, sparatoria nel centro della città svedese: tre morti e diversi feriti. L'attentatore in fuga su uno scooter elettrico; Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: “Tre morti”. Caccia al killer in monopattino; Sparatoria nel centro di Uppsala: almeno tre morti, vasta operazione di polizia in corso; Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: tre morti e diversi feriti. 🔗Su questo argomento da altre fonti