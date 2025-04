Sparatoria di Monreale l’audio su Tik Tok con il racconto della strage Calvaruso | Sono stato aggredito poi ho sparato

strage di Monreale: il racconto postato su Tik Tok da un ragazzo ch spiega all’amico tutti i dettagli della sparatoria che sabato notte ha causato la morte di tre giovani e il ferimento di altri due. Nella traccia audio, i dettagli di ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria. Intanto il 19enne Salvo Calvaruso – arrestato per il triplice omicidio e accusato di strage – avrebbe raccontati agli inquirenti di essere stato aggredito con caschi e bottiglie dopo una animata discussione con dei ragazzi che lo accusavano di guidare in modo spericolato e di essere stato buttato giù dalla moto.Dopo il raid, Calvaruso aveva chiamato un amico, dicendo: “Ho fatto un macello”. Caccia ad almeno quattro complici. Centinaia di persone hanno partecipato stasera alla fiaccolata sul luogo della strage in memoria delle vittime, uccise da una raffica di proiettili (almeno 20) sparati nel centro di Monreale. 🔗 Quotidiano.net - Sparatoria di Monreale, l’audio su Tik Tok con il racconto della strage. Calvaruso: “Sono stato aggredito, poi ho sparato” Palermo, 29 aprile 2025 – Spunta un audio sulladi: ilposu Tik Tok da un ragazzo ch spiega all’amico tutti i dettagliche sabato notte ha causato la morte di tre giovani e il ferimento di altri due. Nella traccia audio, i dettagli di ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la. Intanto il 19enne Salvo– arreper il triplice omicidio e accusato di– avrebbe raccontati agli inquirenti di esserecon caschi e bottiglie dopo una animata discussione con dei ragazzi che lo accusavano di guidare in modo spericolato e di esserebuttato giù dalla moto.Dopo il raid,aveva chiamato un amico, dicendo: “Ho fatto un macello”. Caccia ad almeno quattro complici. Centinaia di persone hanno partecipato stasera alla fiaccolata sul luogoin memoria delle vittime, uccise da una raffica di proiettili (almeno 20) sparati nel centro di. 🔗 Quotidiano.net

