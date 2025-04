Sparatoria a Uppsala | operazione della polizia in corso diversi feriti segnalati

Sparatoria nel centro di Uppsala, cittadina universitaria a 70 km a nord di Stoccolma. L'allarme è scattato poco dopo le ore 17 in seguito a diverse segnalazioni e sul posto si sta svolgendo una grossa operazione della polizia.Testimoni che hanno parlato con la radio di servizio pubblico svedese, Sveriges Radio, dicono di aver sentito spari nei pressi di un barbiere in una piazza centrale, poco distante dalla stazione ferroviaria. Media locali riportano la presenza di diverse ambulanze sul posto e la polizia ha confermato che ci sarebbero persone ferite, non si sanno ancora i dettagli sulle loro condizioni.

